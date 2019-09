Daudziem Lielbritānijā dzīvojošajiem tautiešiem ir jāuztraucas, brīdina Rinkēvičs

Ziņas RīgaTV 24

“Jāsatraucas ir tiem tautiešiem, kuri nav reģistrējušies oficiālajā Lielbritānijas iekšlietu ministrijas mājaslapā. Diemžēl, pirms nedēļas mums bija ziņas, ka no aptuveni 117 tūkstošiem tautiešu tikai trešā daļa to ir izdarījuši. Ja būs šis bezvienošanās “Brexit” un, ja nebūs šīs reģistrācijas, tad mūsu tautiešiem varētu būt problēmas un tad mēs nevarēsim vairs palīdzēt. Tiem, kas to ir izdarījuši, problēmām nevajadzētu būt,” tā RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).