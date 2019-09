Policija nesaskata noziegumu eiroparlamenta deputāta kandidāta izteikumos par uguns atklāšanu pret nelegālajiem imigrantiem

Izvērtējot resoriskās pārbaudes materiālus, VP nolēmusi atteikt sākt kriminālprocesu, jo izdarītajā nodarījumā nav konstatēts noziedzīga nodarījuma sastāvs, pastāstīja policijas pārstāve Gita Gžibovska.

VP pārbaudi sāka maijā. Policija jau toreiz paziņoja, ka nosoda šādus izteikumus. Arī Valsts drošības dienestā (VDD) iepriekš atzina, ka VDD vērtējumā minētie izteikumi vērtējami negatīvi, jo satur netiešu aicinājumu uz vardarbību.

Maija vidū Latvijas Televīzijā EP priekšvēlēšanu diskusijā "Izvēlies nākotni!" tika skarts jautājums par to, kā Eiropu pasargāt no apdraudējumiem. Graudiņš kā viens no diskusijas dalībniekiem norādīja, ka absolūti nepieciešams izveidot vienotus Eiropas Savienības (ES) kā federālas valsts bruņotus spēkus, kas ļauj ieekonomēt resursus.

Pēc tam viņš runāja arī par nelegālo imigrāciju un pauda viedokli, ka pret nelegālajiem robežšķērsotājiem ir nekavējoties jāatklāj uguns.

"Jautājums, kas šeit pagaidām netika skarts, bet ir iekļauts kopīgajos apdraudējuma faktoros - tā ir nelegālā imigrācija. Šis jautājums jārisina nekavējoties un ķirurģiski. Visi tie melnie pūļi, kas šobrīd nekontrolēti klimst pa Eiropu tiek sēdināti kuģos, aizgādāti līdz Maltai, Sicīlijai un pēc tam tiek aizgādāti atpakaļ tur no kurienes viņi ir ieradušies. Ar visiem pārējiem, kas peld mūsu virzienā kā uz vienotu valsti, mēs atklājam nekavējoties uguni, ja viņi šķērso robežu," izteicās Graudiņš.

Reaģējot uz Graudiņa pausto, diskusijas vadītājs, žurnālists Jānis Geste norādīja, ka šādi izteikumi robežojas ar aicinājumu uz vardarbību un Latvijas Televīzija no šādiem viedokļiem norobežojas.

Jau ziņots, ka Graudiņš bija "Rīcības partijas" kandidātu saraksta līderis EP vēlēšanās. Šīs partijas pārstāvji EP netika ievēlēti.

Graudiņš VDD (toreizējās Drošības policijas) 2014.gada pārskatā minēts kā viens no Krievijas tautiešu politikas atbalstītājiem.

"Par ruporu Krievijas informatīvo aktivitāšu vajadzībām Ukrainas konflikta kontekstā ir kļuvis arī Graudiņš, kurš 2014.gada rudenī devās uz nelikumīgo kaujinieku grupējumu sagrābtajām teritorijām. Pēc šīs vizītes Krievijas plašsaziņas līdzekļos viņš tika pozicionēts kā "EDSO eksperts", lai gan šī organizācija noliedza jebkādu saikni ar Graudiņu. Noziņojis Krievijas plašsaziņas līdzekļos par "Ukrainas spēku zvērībām" un "ASV destruktīvo lomu Ukrainas konfliktā", viņš kļuva par pastāvīgu viesi Krievijas televīcijas raidījumos un turpināja izplatīt Krievijas propagandas tiražētos mītus par situāciju Ukrainā," teikts pārskatā.

Pārskatā VDD norādīja, ka Graudiņš ir noderīgs resurss Krievijas propagandai, jo atšķirībā no citiem tautiešu politikas aktīvistiem Latvijā, kuri kaislīgi atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā, viņš ir latviešu tautības.