Īpašu Jauns.lv uzmanību šim būtiskajam notikumam pievērsa Viņķeles kundzes došanās uz ASV. Proti, saskaņā ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa rīkojumu, veselības ministrei I.Viņķelei komandējumā uz ASV bija atļauja doties no šā gada 22. līdz 24. septembrim.

Pēc pašas Viņķeles sniegtās informācijas sociālajos tīklos un ministrijas paziņojumiem medijiem, jaušams, ka komandējumā Ņujorkā intensīvā darbā viņa pavadījusi vien divas dienas 23. un 24. septembrī. Šajās dienās veselības ministres darba plānos ietilpa: trīs minūšu runa ANO augsta līmeņa sanāksmē par vispārējo veselības aprūpi, pārrunas ar Pasaules Veselības organizācijas ģenerāldirektoru par nevienlīdzības mazināšanu pasaulē, dalība diskusijā par vispārējās veselības aprūpes politikas iespējām veicināt taisnīgumu un dzimumu līdztiesību, Valsts prezidenta Egila Levita uzstāšanās runas noklausīšanās, latviešu izcelsmes ASV gleznotājas un grafiķes Vijas Celmiņas izstādes atklāšanas pasākuma pagodināšana un dažādu citu pasākumu apmeklējumi. Tātad, Viņķeles kundze uz ASV nav devusies nelietderīgi, bet gan ar reālu pievienoto vērtību, kas, visticamāk, būs ļāvis iegūt un paplašināt zināšanas, lai sekmīgāk spētu sakārtot veselības aprūpes problēmjautājumus Latvijā.

Lai nu kā būtu ar faktisko komandējumā pavadīto dienu skaitu, Jauns.lv vēl interesantāki šķiet tālākie notikumi ap Viņķeles pašreizējo atrašanos ASV. Un raugi, kā portālam Jauns.lv apliecināja Ilzes Viņķeles padomnieks komunikācijas jautājumos Edgars Skvariks, ministre no komandējuma ASV plāno atgriezties vien šajā svētdienā, 29. septembrī, kas ir piecas dienas vēlāk par viņai doto atļauju atrasties komandējumā.

Radusies situācija ļauj uzdot jautājumu: kas tam varētu būt par iemeslu? Vai piecas dienas vēlāk ir ievērojami lētākas aviobiļetes? Vai varbūt notikusi kāda pēkšņa ķibele, kas piespiedu kārtā liek Viņķeles kundzei ilgāk uzturēties ASV? Nē. Izrādās, ka atbilde ir pavisam triviāli vienkārša, ministre no šā gada 25. līdz 29. septembrim ir devusies ikgadējā valsts apmaksātā atvaļinājumā. Līdz ar to, kāpēc gan par piecām dienām ilgāk nepavadīt laiku ASV? Īpaši, ja jau pirms ikgadējā atvaļinājuma “iekritis” arī valsts apmaksāts komandējums Ņujorkā, no kur tāpat būs jātiek mājās. Tā teikt, viss vienā: pasaule apskatīta, darbiņš padarīts un neliela atpūtas veldze tālajā Amerikā.

Vai šāda Ilzes Viņķeles rīcība laikā, kad mediķi ik dienas gaida lielāku algu palielinājumu, nav vērtējama kā cinisks jaunās politikas polittūrisma paraugdemonstrējums, tas, protams, jāvērtē pašai ministrei, viņas pārstāvošajai partijai un ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, tomēr kopējā situācija neviļus atmiņā atsauc leģendāro “Inas Gudeles zemeņu tortes” lietu (2008. gada aprīlī atklājās, ka ministres dzimšanas dienas svinības tika atzīmētas par valsts budžeta naudu un Ina Gudele atkāpās no amata.), kas īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās maksāja politisko karjeru.