JRT varēs paturēt dividendēs izmaksājamos peļņas tūkstošus

Kultūras ministrija (KM) skaidroja, ka priekšlikuma mērķis ir teātra dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2018. - 2020.pārskata gadu novirzīt teātrim deleģēto uzdevumu kultūras jomā izdevumu segšanai, tā nepalielinot teātrim nepieciešamo valsts budžeta dotāciju.

Ministrijā skaidroja, ka līdz ar šo lēmumu valsts budžetā trīs gados kopā netiks pārskaitīti 8688 eiro, kā arī netiks palielinātas teātrim nepieciešamās dotācijas deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.

Atbilstoši teātra stratēģijā minētajam, tam nākamo trīs gadu periodā nepieciešami ieguldījumi scenogrāfijas izdevumu segšanai 47 500 eiro apmērā, no kuriem 8688 eiro plānots segt no dividendēm, bet pārējo summu no pašu ieņēmumiem.

KM sacīja, ka Jaunais Rīgas teātris papildu investīcijas veic pēc pārpalikuma vai ārkārtas principa, jo līdzšinējais valsts finansējums nav pietiekams.