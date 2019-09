Kariņš: jau sen budžetā bija jāparedz lielāks finansējums partijām

Komentējot valdības lēmumu 2020.gada budžetā paredzēt papildus piecus miljonus eiro jaunajam politisko partiju finansēšanas modelim, premjers uzsvēra, ka lielāks finansējums politiskajām partijām no valsts budžeta bija jāparedz jau pirms 25 gadiem, tāpēc viņš šo iniciatīvu patlaban vērtē kā obligātu.

"Mūsu valstī viena no ilgstošām problēmām ir tā, ka politiķi un partijas nav bijušas neatkarīgas vai tik neatkarīgas, cik tām vajadzētu būt. Patlaban politiskās partijas ir atkarīgas no privāta finansējuma. Tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kam valstī ir nauda, ir neproporcionāli liela teikšana pār tiem, kuriem nav naudas, bet skaitliski to, kam ir nauda, ir daudz mazāk nekā to, kam naudas nav," sacīja premjers.

Viņa ieskatā, visi būs ieguvēji no tā, ka partijas no budžeta līdzekļiem saņems lielāku finansējumu.

"Mēs ilgtermiņā ietaupīsim ārkārtīgi lielu naudu ar to, ka būs mazinājušies korupcijas riski, mazāk pārmaksāsim par dažādiem projektiem. Tas ir neliels ieguldījums, lai atbrīvotu partijas no ietekmes. Un ieguvēji būtu visi," uzsvēra Kariņš.