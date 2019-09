Gandrīz visi Iļģuciema netīrajā midzenī izglābtie klēpjsunīši atraduši potenciālos saimniekus; par velti gan dzīvniekus neatdos

Cilvēki, pielipuši pie žogiem, izvēlas - šāds skats vakar pēcpusdienā bija novērojams Dzīvnieku patversmē "Ulubele". Suņi ne mirkli nestāv uz vietas, patversmes darbiniecēm mazos skrējējus nemaz nav tik viegli notvert. Tam, kuru izvēlas, uzliek krāsainu siksniņu.

Foto: Dzīvnieku patversme "Ulubele"

26.jūnijā šie suņi, kopā 57, tika izņemti no kāda dzīvokļa Iļģuciemā. Apkārtējie iedzīvotāji sūdzējās par smaku, kas nāk no dzīvokļa. Suņi kopā ar žurkām mitinājās briesmīgos apstākļos. Tā kā saimniece neprotestēja, visas formalitātes tika nokārtotas samērā ātri.

Par iespēju tikt pie suņiem patversme informēja sociālajos tīklos. Dienas laikā gandrīz visi veselie suņi tikuši rezervēti. Potenciālie saimnieki joprojām nav atrasti tiem suņiem, kuriem ir veselības problēmas.

Lielākā daļa no izņemtajiem suņiem ir šobrīd ļoti populārie punduršpici, kuru cena tirgū var sasniegt 1000 eiro. Daži no suņiem ir jorkšīras terjeri vai to jaukteņi. Šoreiz patversme nolēmusi, ka jaunajiem saimniekiem būs jāiztur ne tikai nopietnas intervijas, bet jāšķiras arī no ziedojuma 100 līdz 300 eiro apjomā, lai iegūtu aprūpē kādu no suņiem.

Plašāk par notikumiem Dzīvnieku patversmē "Ulubele" LTV raidījuma "Panorāma" sižetā.

