Jaunā FKTK vadītāja sola nelemt par "Citadeli" - viņas līdzšinējo darba devēju

Līdz šim FKTK vadītāja amata pretendente strādājusi bankā "Citadele" un arī "SEB bankā".

FKTK priekšsēdētāja pretendentu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisijas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis mediju pārstāvjiem apliecināja, ka Purgailes atbilstība amatam tika rūpīgi vērtēta, tostarp analizēts arī iespējamais interešu konflikts. Viņš uzsvēra, ka interešu konflikts netika saskatīts.

Savukārt Purgaile norādīja, ka viņa FKTK vadītājas amatā atturēsies pieņemt jebkādus lēmumus attiecībā uz banku "Citadeli".

Tāpat Citskovskis informēja, ka valdība lēmumu par Purgaili varētu pieņemt 24.septembrī, bet gala lēmums būs jāpieņem Saeimai.

Valsts kancelejas direktors piebilda, ka Purgaile visās trijās amata konkursa kārtās bija vispārliecinošākā pretendent, viņa ir orientēta uz rezultātu, viņai ir komandas un pārmaiņu vadības prasmes.

Jau ziņots, ka Purgaile no 2012.gada strādā bankā "Citadele". Sākotnēji viņa bija biznesa attīstības direktore, bet vēlāk - no 2017.gada - korporatīvo klientu apkalpošanas direktore. Purgaile ir arī bankas "Citadele" valdes locekle. Kopš 2017.gada potenciālā FKTK padomes priekšsēdētāja ir arī Latvijas Finanšu asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāja. Iepriekš Purgailes darbavieta bija "SEB banka", kur viņa no 2009. līdz 2012.gadam vadīja privātbaņķieru biznesu Latvijā un Baltijā, savukārt vēl pirms tam viņa vadīja Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldi.

Purgaile ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Viņa apguvusi arī vadības prasmju programma Vallenbergas institūtā (Wallenberg Institute) Zviedrijā. Purgaile teicami pārvalda angļu un krievu valodu.

Tāpat ziņots, ka Saeima 8.jūlijā FKTK vadībā uz laiku iecēla FKTK Uzraudzības departamenta Monetāro finanšu iestāžu darbības analīzes daļas vadītāju Kristīni Černaju-Mežmali.

Pirms lēmuma par viņas iecelšanu amatā Saeimas vairākums balsoja par atlūgumus iesniegušo FKTK priekšsēdētāja Pētera Putniņa un FKTK priekšsēdētāja vietnieces Guntas Razānes atbrīvošanu no amata.

FKTK priekšsēdētājs Putniņš un viņa vietniece Razāne 4.jūlijā iesniedza atlūgumus.

Putniņam un Razānei, atstājot amatu, pienākas Saeimas nesen likumā noteiktā kompensācija 80% apmērā no gada mēnešalgas.