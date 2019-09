"Daudzi koki, kas šeit ir, nākamgad visdrīzāk nesaplauks vai arī saplauks nedaudz. Un tie ir nevis daži koki, bet daudzi desmiti koku. Un ne tikai Brīvības ielā, bet uz daudzām ielām Rīgā. Domāju, ka Rīgā būs simtiem, varbūt pat tūkstošiem koku, kas būs jānocērt"

Liepas uz Brīvības ielas tika stādītas vēl Latvijas laikā, šīm liepām ir 80, 90 un pat 100 gadi. Bet aptuveni 100 liepas nogalināja veloceliņš, kas tika izbūvēts pirms 9 gadiem. Arī šī nogalināšana ir lēns un vairāku gadu ilgs process. Lielākā daļa sakņu bija tieši zem vietas, kur nolēma izveidot veloceliņu. To būvējot, tika nocirsta puse no katra koka saknēm.

"Tas tika būvēts, tā kā te nebūtu koku un tas ir tas, kas mani ļoti satrauc. Milzīga vērtība, kas mums ir, šī Brīvības ielas liepu aleja, tika nolemta, ka daudz no tiem kokiem aizies bojā," saka Neilands

Koku speciālisti piedāvā sākt diskusiju sabiedrībā par to, kā minimizēt šo koku aiziešanu dēļ ceļu būvdarbiem.

Ja koki no šīs liepu alejas aizies bojā, to vietā stādīs jaunus – 5-9 gadus vecus, stāsta Rīgas domē. Problēmu ar koku kalšanu it kā apzinās Mājokļu un vides departamentā.

Anatolijs Aleksejenko RD Mājokļu un vides departamenta direktors (GKR): "Mēs šo problēmu zinām, mēs stādam kokus. Man kā videniekam būtu labāk, ja ielās brauktu zirgs ar ratiem... tas būtu vieglākais. Bet skaidrs, ka cilvēkiem jāpārvietojas. Ja dzīvojam pilsētā, jābūt kompromisam. Jāsaprot, ka Rīga nav vienīgā pilsēta Eiropā, kura saskarās ar šo problēmu"

Šogad galvaspilsētā nokaltušo koku vietā tika iestādīti 45 un oktobrī plānots iestādīt vēl 85. Kad nākamajā gadā nokaltīs daļa no Brīvības ielas liepu alejas kokiem, ar ko dome jau rēķinās, tikšot stādīti jauni, bet tiem mūža ilgums nebūs lielāks par 10 gadiem, jo saknēm, pēc koku speciālistu prognozēm, nebūs vietas, kur augt.