Valsts rokās nonākušais "airBaltic pirms pieciem gadiem atpirka tās iepriekšējo privāto akcionāru savulaik ņemot kredītus un vienojās ar šobrīd jau likvidējamās "Latvijas Krājbankas" administratoru KPMG šo parādu atmaksāt 15 gadu laikā. Pirmos piecus gadus maksāti tikai procenti, un šogad tika sākta pamatsummas atmaksa. Tomēr "airBaltic" šogad lēma emitēt 200 miljonu eiro obligācijas, lai tādējādi piesaistītu papildu naudu. Tam bija jāsaņem arī kreditoru piekrišana - KPMG deva zaļo gaismu ar nosacījumu pirms termiņa atmaksāt visu aizdevumu – līdz ar to "airBaltic" atmaksājis "Krājbankai" nepilnus 28 miljonus eiro, bet "Snoras bankai" - vairāk nekā 18 miljonus eiro. "Mūsu līgumos paredzēts saskaņojums par to, ka pie noteiktas jaunu saistību uzņemšanās ir jāsaņem "Krājbankas" saskaņojums, izvērtējot visus nosacījumus. Tāda atļauja tika dota, nosacījums, ka ir šī te pirmstermiņa atmaksa," LNT skaidroja KPMG pārstāve Una Petravska.

Lai arī "airBaltic" jau vairākus gadus gūst peļņu, pērnā gada nogalē kompānijas rīcībā esošo apgrozāmo līdzekļu apjoms bija ievērojami sarucis un kļuvis trīs reizes mazāks par īstermiņa saistībām, kas savukārt bija būtiski pieaugušas. "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss LNT atklāja, ka kredīta atmaksa "Krājbankai" un "Snoras" bankai bija viens no lielākajiem maksājumiem, kam izmantota obligāciju nauda, tas bijis arī izdevīgāk no likmju viedokļa – līdz ar to aviokompānijas finanšu situācija kopumā iegūstot šī darījuma rezultātā. Bet daļa no obligāciju naudas tiks aturēta kā drošības rezerve. "Mēs arī šo naudu izlietosim, lai sagatavotos nākamajām lidmašīnām mūsu turpmākās izaugsmes attīstībai, un lielākā daļa no naudas tiks paturēta mūsu bankas kontā, lai stiprinātu "airBaltic" likviditāti," atzina M. Gauss.

Tikmēr "Krājbanka" lauvas tiesu no "airBaltic" saņemtajiem līdzekļiem - kopumā 35 miljoni eiro, atdeva banku noguldījumu garantiju fondam. Taču vēl jāatdod aptuveni 178 miljoni eiro. Joprojām turpinās arī sarežģītas tiesvedības līdzekļu atgūšanai vairākās valstīs, bet jau tagad skaidrs, ka desmitiem miljonus eiro atgūt neizdosies.