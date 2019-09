Iepriekš, vasaras vidū, Ķezbere norādīja, ka līdz ar parlamenta rudens sesijas atsākšanos paziņos par savu turpmāko darbību NEPLP. Saeimas atbildīgās komisijas sēdē viņa norādīja, ka par to paziņos ap 9.septembri.

Ķezbere norādīja, ka pašlaik neatkāpjas no NEPLP vadītājas amata. Viņa skaidroja, ka nevar atļauties nenodrošināt NEPLP darbību situācijā, kad pašlaik viens no padomes pārstāvjiem ir komandējumā, cits dosies komandējumā pēc nedēļas, tāpat ir NEPLP locekļi, kam būs jādodas atvaļinājumā. Reizē NEPLP vadītāja norādīja, ka vēl nezina, kāda situācija būs novembrī un decembrī skaidrojot, ka izmaiņas varētu ienest arī topošā sabiedrisko mediju likuma pieņemšana.

Ķezbere skaidroja, ka nevar atļauties rakstīt atlūgumu tikai tādēļ, ka "kādam to gribas", jo viņai kā vadītājai ir jādomā, kā padome strādās apstākļos, kad tajā ir četri no pieciem locekļiem, kad atsevišķi padomes pārstāvji ir komandējumā vai būs devušies atvaļinājumā. Viņa norādīja, ka vēl gaidāmas pašlaik iztrūkstošā padomes locekļa vēlēšanas, tāpat Ķezbere vērsa uzmanību uz to, ka pašlaik norisinās valsts budžeta veidošanas diskusijas, kurās ir svarīgi piedalīties. NEPLP vadītāja cita starpā atgādināja, ka viņas pilnvaras noslēdzas 2020.gada jūnijā.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Kaimiņš sacīja, ka Ķezberes lēmums ir nepatīkams pārsteigums, jo "viņa netur savu vārdu par to, ka viņa 9.septembrī rakstīs atlūgumu". "Šis solījums nav izpildīts. Mēs komisijā ar sadarbības partneriem vēlējāmies šīs darba attiecības izbeigt pa labam, pa draugam. Šajā gadījumā nolēmu komisijai un sadarbības partneriem piedāvāt Ķezberes atstādināšanas procedūru, jo uzskatu, ka viņa nevar turpināt darbu NEPLP gan reputācijas, gan profesionalitātes risku dēļ," sacīja Kaimiņš.

Vaicāta, vai viņas atbrīvošanu varētu rosināt Cilvēktiesību komisija un par to lemt Saeima, NEPLP vadītāja norādīja, ka tas ir "viņu darbības jautājums". Komisija tuvākajā laikā izsludinās konkursu uz NEPLP locekļu vietu, jo patlaban brīva ir Guntas Līdakas vieta NEPLP. Deputāti par Ķezberes atstādināšanu no amata varētu runāt komisijas sēdē nākamajā nedēļā.

Jau vēstīts, ka Jaunās konservatīvās partijas līderis, tieslietu ministrs Jānis Bordāns jau iepriekš nācis ar iniciatīvu no amata atbrīvot NEPLP priekšsēdētāju Ķezberi. Arī Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) vērsusies Saeimā, pieprasot no amatiem atbrīvot NEPLP locekļus.

Ķezbere jūlijā paziņoja, ka apsver NEPLP vadītājas amata atstāšanu, taču lēmumu par to pieņemšot līdz septembrim.