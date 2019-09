Salaspils dome aicina studentus pieteikties 1500 eiro stipendijai

Stipendijas varēs saņemt divi studenti. Viena stipendija paredzēta vismaz vienu gadu Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam studentam, bet otra - Salaspils 1. vai 2.vidusskolas absolventam vai topošajam absolventam, kurš studēs jebkurā no Latvijas augstskolām jebkurā bakalaura studiju programmā 2019./2020.akadēmiskajā gadā, sākot ar septembri.

Stipendijas apjoms ir 1500 eiro gadā un tā tiek izmaksāta 10 mēnešus katru akadēmisko gadu atkarībā no bakalaura studiju programmas vai vidējās speciālas izglītības programmas ilguma. Pretendenti drīkst arī strādāt algotu darbu.

Pieteikšanās pabalstam norisināsies līdz 30.septembrim.

Salaspils novada pašvaldība stipendijas novada jauniešiem, kuri uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām, piedāvā no 2013.gada un to mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešus izglītības pieejamībai, kā arī veidot Salaspils novada atpazīstamību un piederības sajūtu iedzīvotāju vidū.