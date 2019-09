Merķeļa iela. (Foto: LETA)

Ierobežos satiksmi Merķeļa ielā un Raiņa bulvārī

Saistībā ar Ārlietu dienesta simtgades svinīgo pasākumu norisi 9. septembrī no plkst. 7.00 līdz plkst. 20.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Merķeļa ielas kreisajā pusē, posmā no Arhitektu ielas līdz Inženieru ielai un Raiņa bulvāra labajā pusē, posmā no Arhitektu ielas līdz Inženieru ielai.