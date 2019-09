Neizpratne par valsts dienestu organizētību jūrā pazudušā laivotāja lietā: kā tieši notika Aiga Audera meklēšana?

Par vīrieša nāvi sabiedrība uzzināja 25. augustā, pēc aptuveni nedēļu ilgiem meklējumiem. Aiga Audera mirstīgās atliekas esot uzietas Igaunijas piekrastē netālu no Latvijas robežas.

Pieredzējušais laivotājs 16. augustā ar kajaku bija plānojis doties no Kolkas uz Roņu salu, taču tās pašas dienas priekšpusdienā vairs nebija sazvanāms. Pēc vairākām dienām jūra pludmalē Igaunijā izskaloja Audera kajaku, un svētdienas vakarā atrasts arī laivotāja līķis.

Kas ir neskaidrs par Aiga Audera meklēšanu?

Dažas dienas pēc Aiga Audera kremēšanas [red. - 30. augustā], Jauns.lv sazinājās ar laivotāju un tuvu mirušā vīrieša draugu Gundaru Patmalnieku, kurš atklāti izstāstīja par organizētās meklēšanas detaļām, kas viņam šķitušas neizprotamas.

Mirušā draugs pauda, ka Auders izvadīts tā arī nezinot īsto iemeslu viņa nāvei, jo, tā kā neesot ierosināts kriminālprocess, nav bijis iemesls tiesu medicīniskajai ekspertīzei nāves cēloņa noteikšanai. “Nosalis vai noslīcis,” minēja Patmalnieks, norādot, ka pats līdz pēdējam cerējis, ka draugs atradīsies dzīvs.

Vislielāko vilšanos gan sagādājusi valsts līmenī izvērstās meklēšanas organizācija. Laivotājs pieļauj, ka Audera meklēšana faktiski beigusies jau 18. augustā pulksten 20.00, kad Nacionālie Bruņotie spēki (NBS) sociālajos tīklos arī paziņojuši, ka meklēšana pārtraukta. Par meklēšanas gaitu tikmēr turpinājusi ziņot Valsts policija.

Vislielāko kritiku Patmalnieks velta Krasta apsardzes dienestam, kas ir NBS struktūrvienība – viens NBS helikopters lidinājies, taču vairāk Roņu un Sāremā salu tuvumā, bet par to, ko īsti darījis un kā meklēšanu organizējis Krasta apsardzes dienests, skaidrības neesot.

Patmalnieks apgalvo, ka būtu pieticis relatīvi nelielo jūras platību “izķemmēt” ar motorlaivām un kuteriem, lai Auderu atrastu.

“Līķi atrada 50 kilometrus no Salacgrīvas ostas [red. - it kā jūras ceļu tuvumā]. Viņš ūdenī atradās dienām ilgi, taču tuvumā esošie cilvēki par to neko pat nezināja. Viņu atrada sagadīšanās dēļ – vienkārši atpūtnieki ar motorlaivu. Un tas parāda visu šo neorganizētību meklēšanā,” sarunā ar portālu secināja Patmalnieks.

Policija piesaistījusi plašus, starptautiskus papildspēkus

Reaģējot uz neskaidro un brīžiem pat pretrunīgo informāciju saistībā ar Aiga Audera meklēšanu un mirstīgo atlieku atrašanu, Jauns.lv vērsās Valsts policijā (VP) un NBS, lai noskaidrotu, kā tieši notika meklēšana, kurš to vadīja un kādēļ tika izvēlētas konkrētās metodes.

Informācija par to, ka ir pazudis cilvēks, VP Kurzemes reģiona pārvaldē tika saņemta 18. augusta agrā rītā – dežūrdaļā tika saņemts zvans, ka pazudis 1960. gadā dzimis vīrietis, kurš bija ar kajaku devies jūrā 16. augustā ap 8.00 no rīta, pastāstīja VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Signe Šteinberga.

“Nekavējoties tika uzsākti meklēšanas pasākumi, tika pārmeklēta piekrastes zona, abi moli, ievietota informācija par personas pazušanu presē un sociālajos tīklos, persona tika izsludināta starptautiskā meklēšanā. Arī Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Vācijas, Lietuvas kolēģi tika informēti. Tika uzsākta meklēšanas lieta. Pēc pieprasītās informācijas par vēja un straumju virzienu jūrā, bija secināms, ka airētājs varētu atrasties Igaunijas zemē, kur arī tika atrasts kajaks (Matsi, Igaunijas krastā), pēc tam pats cilvēks (Kabli pludmalē),” Jauns.lv izstāstīja VP pārstāve.

Saskaņā ar viņas teikto, VP meklēšanu beidza brīdī, kad cilvēks tika atrasts. Meklēšanas darbos aktīvi iesaistījās arī Talsu pašvaldības policija, daudzkārt ar VP policijas darbiniekiem kopā pārmeklējot krasta zonu, arī Valsts Robežsardze, kas palīdzēja meklēšanā ar kvadracikliem.

Meklēšanā iesaistījusies arī organizācija “Bezvests.lv”, kurā brīvprātīgi apvienojušies bezvēsts pazudušo meklētāji.

“Policija sazinājās ar Krasta apsardzes dienestu, ar kuru palīdzību tika pārmeklēta Kolkas raga bāka un pārmeklēta krasta josla jūrā – jāpiemin, ka VP veic pazudušu personu meklēšanu uz sauszemes, ne ūdeņos. Tika informētas VP Vidzemes un Zemgales reģiona pārvaldes, vēršot uzmanību uz šo notikumu, aicinot pārmeklēt tuvējās piekrastes zonas,” VP izvērstos darbus apraksta Šteinberga.

Viņa informē ka, pretēji iepriekš izskanējušajai informācijai, par notikušo Kurzemes reģiona pārvaldē ir ticis uzsākts kriminālprocess.

Neskaidrības par to vai pēc mirstīgo atlieku atrašanas ir veikta tiesu medicīniskā ekspertīze VP pārstāve komentēja sakot, ka, tā kā Audera līķis tika atrasts Igaunijas teritorijā, par ekspertīzes veikšanu esot jājautā kaimiņvalsts policijai.

Pagaidām Jauns.lv nav saņemta Igaunijas Republikas policijas atbilde uz šo jautājumu.

NBS palīdz gan Igaunijas bruņotie spēki, gan civiliedzīvotāji

Aizsardzības ministrijas Preses nodaļas vecākā referente Majore Sandra Brāle, sīki komentējot NBS iesaisti Aiga Audera meklēšanā informēja, ka cilvēku meklēšanu un glābšanu jūrā Krasta apsardzes dienests veic atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumam un Nacionālo bruņoto spēku likumam.

Sava uzdevuma realizācijai Krasta apsardzes dienests piesaista dežurējošo NBS tehniku – kuģus un gaisa kuģus –, kā arī citus resursus pēc nepieciešamības un iespējām.

NBS pārstāve pauda, ka pēc pieejamās informācijas sociālajos tīklos pazudusī persona nebija sazvanāma jau 16.augustā ap pulksten 11.00 un 16.00, kas bija plānotais ierašanās laiks Roņu salā, bet Krasta apsardzes dienests saņēma ziņu tikai 17. augustā pulksten 11.23.

NBS helikopters “Mi-17” meklēšanas darbos iesaistās atbilstoši Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) plānam “Operatīvais rīcības plāns cilvēku meklēšanai un glābšanai MRCC atbildības rajonā”.

“NBS helikopters meklēšanas darbus veica 17. un 18. augustā atbilstoši Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra pieprasījumiem un norādījumiem, kas ietver lidojuma vietu, virzienu un laiku. Helikopters meklēšanā tika iesaistīts divas dienas. 17. augustā meklēšanā piedalījās no pulksten 13.15 līdz 16.58, savukārt 18. augustā – no pulksten 14.50 līdz 20.20. Pazudušās personas meklēšanā tika piesaistīts arī Igaunijas bruņoto spēku helikopters,” apliecināja Brāle.

Saskaņā ar NBS teikto, 17. augustā tika pārmeklēti rajoni uz rietumiem no Roņu salas. Igaunijas bruņoto spēku helikopters pārmeklēja ziemeļu daļu, NBS helikopters pārmeklēja rajona dienvidu daļu, kā arī Roņu salas dienvidu un rietumu piekrasti. Meklēšana no gaisa turpinājās vairāk nekā 3 stundas. Roņu salas ostas pārmeklēšanā tika iesaistītas arī civilās jahtas “Tuscan” un “Palsa”.

Savukārt 18. augustā meklēšanā no gaisa iesaistījās NBS helikopters, kāds Latvijas civilais helikopters un Igaunijas bruņoto spēku helikopters.

NBS helikopters pārmeklēja rajonu uz ziemeļaustrumiem no Kolkas raga, Irbes šauruma piekrasti līdz Ventspilij, rajonu no Kolkas raga līdz Roņu salai un rajonu uz austrumiem un dienvidaustrumiem no Roņu salas, Igaunijas glābšanas helikopters pārmeklēja rajonu gar krastu.

No gaisa tika pārmeklēti arī rajoni tieši virs Roņu salas un uz ziemeļaustrumiem no Roņu salas līdz Igaunijas piekrastei. 19. augustā turpinājās kuģošanas rajona apziņošana radiosakaros. 20.-21.augustā Kolkas bākas apsekošanā tika iesaistīts Jūras spēku kuģis “KA-08”.

NBS helikoptera kopējais nolidotais laiks abās dienās bija 9 stundas 13 minūtes (kopā ar pārlidojumiem uz/no meklēšanas vietām). Tā aptuvenās ekspluatācijas izmaksas bija 39 tūkstoši eiro.

Kā izraudzītas meklēšanas vietas?

Skaidrojot, kādēļ meklēšana tika izvērsta tieši šādi, NBS pārstāve pauda, ka meklēšanas vietas un rajoni tiek noteikti, balstoties uz pēdējo zināmo meklējamā objekta atrašanās vietu un jūras virsmas dreifa modelēšanas programmu, kas prognozēšanā izmanto faktiskos un prognozētos meteoroloģiskos un hidroloģiskos datus.

Pazudusī persona tika meklēta ne tikai Roņu salas tuvumā, bet tika pārmeklēti arī jūras rajoni uz austrumiem un rietumiem no Roņu salas, kā arī Rīgas līča rietumu un ziemeļaustrumu piekraste.

Cik drošs vai pārgalvīgs bija iecerētais maršruts?

Medijos, sekojot līdzi Aiga Audera meklēšanai, ar laivošanu nesaistītiem cilvēkiem varētu šķist, ka neatbildēti ir palikuši divi būtiski jautājumi: cik pārdrošs vai tieši pretēji – ikdienišķs bijis iecerētais maršruts ar kajaku? Vai šādos braucienos nav ierasts aprīkot kajaku vai paša peldētāja tērpu ar GPS vai kāda cita signāla raidierīci, kas kritiskas situācijas gadījumā ļautu savlaicīgi noteikt laivotāja koordinātas, uztverot signālu.

Sarunā ar Jauns.lv Aiga Audera draugs Gundars Patmalnieks apliecina, ka iecerētā brauciena posms no Kolkas uz Roņu salu (kopējais brauciens bija ieplānots daudz garāks) neesot ne tuvu pārgalvīgs. Tas esot ierasts brauciens ar kajaku un šādu distanci (ap 35 kilometri) pie labiem laikapstākļiem veic sešās līdz astoņās stundās.

Runājot par speciālām ierīcēm, kas ļautu noteikt laivotāja atrašanās vietu, Patmalnieks telefonsarunā piebilda, ka šādas lietas kajakošanas jomā ir pieejamas, taču esot ļoti dārgas un viņam neesot bijis zināms, ka Aigim kas tāds piederētu.

Mirušā laivotāja draugs arī apšauba, ka Aigis būtu izšāvis balto signālraķeti, kuru pirms kāda laika, kā ziņoja mediji, pamanījuši aculiecinieki.

Līķi nejauši uziet laivotāji

Jāpiebilst, ka, lai cik arī izsmeļoši un rūpīgi, pēc sniegtajiem aprakstiem, nešķistu valsts dienestu organizētie meklēšanas darbi, VP Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Šteinberga telefonsarunā pauda, ka, cik viņai esot zināms, Audera mirstīgās atliekas tik tiešām uzgājuši civiliedzīvotāji.

Mirušā laivotāja draugs Gundars Patmalnieks iepriekš stāstīja, ka tie bijuši kādi laivinieki, kas uzdūrušies Audera mirstīgajām atliekām nejaušības pēc.