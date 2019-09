Traģiskā ugunsgrēkā daudzstāvu mājā Daugavpilī miris bērns

Viņa stāstīja, ka šodien pēc plkst.11 saņemta informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) par ugunsgrēku, kurā iespējams ir bojāgājušie.

Ir noskaidrots, ka ugunsgrēkā daudzstāvu ēkā bojā gājis mazgadīgs bērns. VP ir uzsākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 13.nodaļas. Kriminālprocesā noskaidros ugunsgrēka iemeslus, teica Belova.

VUGD pārstāve Inta Palkavniece aģentūrai LETA stāstīja, ka plkst.11.14 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Latgali, kur kādā daudzstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks un redzamas liesmas.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka viens no ēkas augšējiem dzīvokļiem deg ar atklātu liesmu, nāk dūmi un pie vairākiem ēkas augšējā stāva logiem atrodas cilvēki, jo viņu dzīvokļi ir sadūmoti. Ugunsdzēsēji nekavējoties uzsāka cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus, kā arī ugunsgrēka dzēšanas darbus. Izmantojot glābšanas maskas, no piedūmotajiem ēkas augšējiem stāviem tika izglābti desmit cilvēki, no kuriem divi tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem apskatei, stāstīja Palkavniece.

Līdztekus no ēkas tika evakuēti 15 cilvēki, taču ugunsgrēkā gāja bojā nepilngadīgs bērns.

"Šogad traģiskās ugunsnelaimēs bojā gājuši jau 54 cilvēki, no kuriem divi bija bērni. Lielu daļu no šīm traģēdijām varēja savlaicīgi pamanīt un novērst, ja vien mājoklī būtu uzstādīts dūmu detektors - reaģējot uz ugunsgrēkā radušos sadūmojumu, dūmu detektors ar ilgu un skaļu signālu brīdinās par izcēlušos nelaimi, pievērsīs cilvēku uzmanību, ļaus pašam izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus," sacīja Palkavniece.

Tāpēc VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju neatlikt rūpes par savu, tuvinieku un līdzcilvēku dzīvībām un šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru. VUGD atgādina, ka no 2020.janvāra stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība par to, ka ikvienā mājoklī būs jābūt uzstādītam dūmu detektoram.