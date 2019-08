Tuvinieki atvadās no mākslinieka un laivotāja Aiga Audera

Aigis Auders pēc atvadām kremēts.

Jau vēstīts, ka 1960.gadā dzimušais Aigis Auders dzīvību zaudēja jūras ceļā no Kolkas uz Roņu salu. Viņa ķermenis tika atrasts pēc vairāk nekā nedēļu ilgiem meklējumiem.

Laivotājs un mākslinieks Aigis Auders piektdien, 16.augusta rītā, ar jūras kajaku devās no Kolkas uz Roņu salu un pazuda bez vēsts. Vīrietis ar jūras kajaku no Kolkas startēja ap plkst.8, bet pēc plkst.11 ar viņu vairs nebija iespējams sazināties. Vīrietis bija plānojis doties ceļojumā no Kolkas uz Roņu salu un tālāk uz Abruka salu un Sāremā salu.

Pēc vairāk nekā nedēļu ilgiem meklējumiem Auders tika atrasts Igaunijas piekrastē netālu no Latvijas robežas.

Auders bija rotu mākslinieks, taču ar laivošanu viņš aizrāvās vairākus gadus. Tuvinieki viņu sauca par pieredzējušu laivotāju. Aigis ir brālis leģendārajam ārstam un bijušajam veselības ministram Ārim Auderam.