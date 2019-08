Pēc viņa teiktā, bezpajumtniekam apdegusi puse no ķermeņa, turklāt apdegumi ir dziļi. Ārsts atzina, ka šādi plaši ķermeņa apdegumi ir cilvēka dzīvībai bīstami.

"Lai gan ārstiem anesteziologiem-reanimatologiem ir izdevies stabilizēt cietušā stāvokli, viņš joprojām tiek turēts miega stāvoklī un ir pieslēgts mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtām. Pacientam paredzama mēnešiem ilga ārstēšanās, kas ietvers arī ādas pārstādīšanu," sacīja Smirnovs.

Kā ziņots, Valsts policija (VP) aizturējusi trīs jauniešus aizdomās par bezpajumtnieka aizdedzināšanu Rīgā, Mežciemā, aģentūru LETA informēja VP.

25.augustā īsi pēc pusnakts 1962.gadā dzimis bezpajumtnieks devies pārtikas un sadzīves mantu meklējumos Rīgā, Mežciema mikrorajonā. Netālu no degvielas uzpildes stacijas viņa ceļš krustojies ar trim alkohola reibumā esošiem jauniešiem.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viens no jauniešiem viņam paprasījis cigaretes. Saņemot noraidošu atbildi, jaunietis uzlējis vīrietim virsū degošu šķidrumu, iespējams, benzīnu. Pēc tam otrs jaunietis aizdedzinājis sērkociņu un to sviedis cietušā vīrieša virzienā. Viņa apģērbs spēji uzliesmoja, pēc kā jaunieši aizbēga no notikuma vietas.

Cietušais nokritis zemē un sācis vārtīties, lai apslāpētu liesmas. Pēc laika viņam tas izdevās, bet sajutis spēcīgas sāpes visā ķermenī, viņš piecēlies un, sakopojot spēkus, devies uz degvielas uzpildes staciju, kur apsargam izstāstījis par notikušo un lūdzis izsaukt mediķus.

Ierodoties notikuma vietā, mediķi cietušajam sniedza pirmo palīdzību. Pēc informācijas saņemšanas no mediķiem, notikuma vietā ieradās arī policisti, kuri cietušo iztaujāja par notikušo. Noskaidrojot iespējamo vainīgo pazīmes, policisti devās pārmeklēt tuvāko apkārtni.

Neilgi pēc tam policisti pamanīja trīs aprakstam atbilstošus jauniešus, kuri slēpās krūmos. Likumsargi viņus aizturēja un nogādāja policijas iecirknī.

Viens no aizturētajiem ir dzimis 2000.gadā, un iepriekš administratīvi sodīts par smēķēšanu.

Aizturēšanas brīdī viņš atradās 0,7 promiļu reibumā. Otrs jaunietis ir dzimis 1998.gadā un aizturēšanas brīdī bija aptuveni vienas promiles reibumā. Viņš iepriekš ir administratīvi sodīts par narkotisko vielu lietošanu un kūlas dedzināšanu.

Savukārt 2002. gadā dzimušais aizturētais atradās 0,8 promiļu stiprā reibumā, un iepriekš policijas redzeslokā nonācis, jo bija vizinājies pieķeroties braucošam vilcienam.

Policijā sākts kriminālprocess par slepkavības mēģinājumu, ja to izdarījusi personu grupa. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana no desmit līdz 20 gadiem.

Tiesa visiem aizdomās turētajiem piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.