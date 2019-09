Neciešamā gaisotne Dundagas domē: atriebšanās un zemiska attieksme

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts neizprotot pašvaldības funkcijas un nevēlas risināt aktuālus jautājumus, bet izpilddirektore Janita Vanda Valtere emocionāli vardarbīgi izturoties pret sev pakļautajiem darbiniekiem.

Dundagas novada domē ir pārstāvēti trīs politiskie spēki – vēlētāju apvienības „Mūsu cilvēkiem”, „Strādāsim kopā” un „Mūsu novadam” (pieci no deviņiem mandātiem pieder pozīcijai – „Mūsu cilvēkiem”). Pozīcijas piecinieks un izpilddirektore Janita Vanda Valtere pašvaldībā izveidojusi diktatūru, kura bijusi neizturama apmēram 20 darbiniekiem.

Emocionāla terorizēšana un riebīga atriebšanās

Marina Gavrjutina, bijusī Dundagas būvvaldes vadītāja, ar portālu Jauns.lv dalījās atmiņās par savu darba laiku Dundagas domē: „Principā no darba aizgāju izpilddirektores attieksmes un spiediena dēļ. Pirms Valtere kļuva par izpilddirektori, viņa bija arhitekte un pie manis kā būvvaldes vadītājas nāca saskaņot projektus, kurus man kā būvvaldes vadītājai objektīvu iemeslu dēļ nācās arī noraidīt. Kļūstot par izpilddirektori viņai radās iespēja man riebīgā veidā atriebties, emocionāli terorizēt. Piemēram, minūti pēc astoņiem man no rīta zvanīja, vai jau esmu darbā, un divas minūtes pirms pieciem, vai jau neesmu aizgājusi no darba. No darba devēja puses tas tā kā būtu normāli, bet - es biju vienīgā, kurai tā zvanīja... Tas radīja konstantu spriedzi, baidījos no katra telefona zvana. Tagad tiem, kuri būvvaldē pieņemti manā vietā, ir brīvais režīms – viņi var mierīgi darbu sākt pulksten 11.00. Gāju pie Felta, lai risinātu situāciju, bet priekšsēdētājs pateica – jūs esat sievietes, tiekat pašas galā! Likumā skaidri nav noteikts, kas ir emocionālā vardarbība, bet tā tāda bija...”

„Tas bija zemiski”

Inguna Pekmane, bijusī Dundagas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, portālam Jauns.lv pastāstīja: „Tas, kāpēc aizgāju no domes sabiedrisko attiecību vadītājas amata, ir garš stāsts. Pirmām kārtām, lai es varētu pildīt savu amatu, man ir jābūt ļoti ciešā kontaktā ar domes vadību. Ar iepriekšējo vadību nebija nekādu problēmu. Kad par priekšsēdētāju kļuva Felts, paredzēju, ka problēmas varētu būt, bet ne jau tik lielas... Viņš pateica – man preses sekretāre nav vajadzīga, cilvēkiem nekas nav jāzina! Tika ļoti apgrūtināts mans darbs, bieži paliku muļķa lomā. E-pasti un vēstules palika Felta atvilktnē, bet man cilvēki zvana un prasa – kāpēc nav atbildes?

Viens piemērs: kad apritēja šī sasaukuma pirmais darba gads, nolēmu apkopot informāciju, kā ir veicies, aptaujāt deputātus. Un tad deputāte Regīna Rūmniece man atbildēja: ko es iedomājos, aptaujāt deputātus! Kad gribēs, viņa pati atbildēs. Kad darbu uzsāka izpilddirektore Valtere, sākās draudi. Viņa teica, lai es nebāžot degunu tur, kur nevajagot, viņa telefonā ierakstīja visas sarunas ar darbiniekiem (to atzinusi arī intervijā „Talsu Vēstīm”) Kad bija kāds strīds viņa atbildēja – atceries, ko tu man toreiz un toreiz teici. Tas bija zemiski!

Reiz mums ar Feltu vajadzēja braukt uz Rīgu – uz lauku tūrisma uzņēmēju godināšanas pasākumu. Dzīvoju Talsos un braucu uz darbu Dundagā. Torīt ar domes priekšsēdētāju sarunāju, ka viņš mani pa ceļam paņems mašīnā Talsos, uz Dundagu neaizbraucu. Bet nākamajā dienā Valtere man lika rakstīt paskaidrojumu, kāpēc nebiju darbā.

Uztaisīju pašvaldības „Facebook” lapu, bet, tā kā lapa piesaistīta kāda konkrēta cilvēka kontam - manam, tad Valtere to slēdza, pārmetot man, ka es to savām personiskām vajadzībām esmu izveidojusi. Pēc izglītības esmu psiholoģe un uzskatu, ka tās ir personības problēmas.

Savukārt Felts līdz šim strādājis slēgtā struktūra – „Latvijas valsts mežos” un tagad pilnībā nespēj piemēroties vēlētajam amatam. Viņš teicis, ka priecājas, ka nav jādzīvo par grašiem, ko saņem pašvaldībā, nesaprot, kāpēc vajadzīgi Dziesmu svētki un bibliotēkas. Sapratu, ka Dundagas novada domē man nav iespējas turpināt darbu”.

Domes vadība pārmetumus noraida

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts: „Maza pašvaldība nevar atļauties algot apšaubāmas nepieciešamības amatus”. (Foto: dundaga.lv)

Jauns.lv sazinājās ar domes priekšsēdētāju Feltu un izpilddirektori Valteri, lai uzzinātu, ko viņi domā par šīm apsūdzībām. Valtere tās nevēlējās komentēt, vien piebilstot: „Droši publicējiet, bet tādā gadījumā gan būs tiesvedības (par apmelojumiem)".

Savukārt domes priekšsēdētājs noraidīja apvainojumus nekompetencē. Viņš portālam Jauns.lv pauda: „Nevaru apstiprināt, ka būtu teicis, ka man nevajagot preses sekretāri, tomēr piekrītu minētajam, ka maza pašvaldība nevar atļauties algot apšaubāmas nepieciešamības amatus. Cilvēkus tiešām nevajag tracināt, viņiem jāzina patiesība un pašiem tā jāvērtē.



Par Dziesmu svētkiem un bibliotēkām kāds to ir izdomājis. Piedalījos pēdējo Dziesmu svētku noslēguma koncertā, gājienā un divas reizes tikos ar dalībniekiem no Dundagas novada, vēlot tiem veiksmi, pirms došanās uz Rīgu un Rīgā. Bibliotēkas ir vajadzīgas. Mēs dzīvojam mobilā un tehnoloģiju laikmetā, mēs varētu šīs iespējas izmantot to cilvēku labā, kuriem bibliotēka tiešām ir nepieciešama, dodoties pie viņiem kopā ar šo pakalpojumu”.

Atbildot par savām kaislībām uz medībām un pazīšanos ar ietekmīgajiem cilvēkiem viņš teica: „Vai esmu kaislīgs mednieks, to pats neņemšos vērtēt, tāds varbūt biju pirms gadiem trīsdesmit. Ar Gunti Ulmani esam pazīstami un kopā medījam jau 25 gadus. Šos cilvēkus saista hokejs un komanda „Dinamo”, viņi kopā arī medī un kā medību vadītāju piesaista arī mani. Medības bez medību vadītāja nedrīkst notikt, un man ir šāda kvalifikācija. Vai tas ir bieži, nevaru objektīvi vērtēt”.

Lielā kadru mainība

Par Dundagas novada domes administrācijas kadru augsto mainību liecina salīdzinoši nelielās pašvaldības publicētie darba sludinājumi. Tā šogad pašvaldība darbu piedāvāja vai piedāvā pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam, juriskonsultam, Sociālā dienesta vadītājam, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam, Bāriņtiesas locekļiem, projektu vadītājam, sabiedrisko attiecību speciālistam, nekustamā īpašuma nodokļa administratoram, lietvedim, sporta darba organizatoram, Būvvaldes vadītājam un vēl veselai virknei darbinieku.

Kādā Dundagas pašvaldībā iesniegtajā darba uzteikumā rakstīts: „Nav iespējams veidot konstruktīvu, ieinteresētu, uz rezultātu vērstu sarunu. Pārsvarā saruna notiek izmantojot dažas frāzes: ”Nemāci mani!”; “Ko tu brauc man virsū!”; “Tautu nevajag tracināt”; “Jāstrādā!”; “Tu mani provocē!””.

Dundagas mēra galvenie ienākumi no mežiem

Par to, ka Dundagas mēram Aldim Feltam darbs pašvaldībā nav galvenais iztikas avots, liecina viņa amatpersonas deklarācija. Ilgus gadus viņš ir bijis „Latvijas valsts mežu” izpilddirektors, pēc kā uzsācis darbu pašvaldībā kā vēlēta amatpersona, tomēr joprojām viņa galvenie ienākumi saistās ar mežu.

Ja pērn viņš Dundagas pašvaldībā nopelnīja 20 622 eiro, tad dažādos ar mežsaimniecību saistītos uzņēmumos un darījumos – teju 80 000 eiro. Tāpat viņš ir Latvijas Mednieku asociācijas valdes loceklis un nodarbojas ar komercmedību organizēšanu un lobēšanu. Kā stāsta vietējie, viņa meža īpašumos uz medībām ierodas sabiedrībā ietekmīgas personas – Guntis Rāvis, Juris Savickis un Guntis Ulmanis. Ar pazīšanos ar tik ietekmīgiem ļaužiem, viņš it kā apliecinot savu nesodāmību, Jauns.lv pieļāva kāda domes opozīcijas deputāte. Strādādams „Latvijas valsts mežos” viņš vienlaikus arī bijis medību koordinators vairākos novados – Ventspilī, Dundagā, Talsos.

Saistītās ziņas Dundagas nemieros, aizstāvot atlaisto Kolkas pagastveci, sanāk simtiem cilvēku un pat policija Dundagas pašvaldības deputāti Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Pinkenu amatā neatjaunos Vietējie pošas vērienīgam protestam pret Dundagas domi, kura atlaida cienījamu un darbīgu Kolkas pagastveci