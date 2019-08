Slimnīcā norādīja, ka šā gada 20.jūlijā plkst.2.45 naktī, iestājoties slimnīcas uzņemšanas nodaļā, pacients bija pie samaņas, spēja analizēt apkārtējo situāciju, pareizi atbildēja uz jautājumiem. Pacientu apskatīja traumatologs, kurš pacienta stāvokli vērtēja kā apmierinošu.

Ņemot vērā, ka pacients atradās alkohola reibumā, papildus viņu apskatīja arī dežurējošais neirologs. Kā uzsvēra slimnīcā, neirologa apskates laikā nebija konstatētas jebkādas akūta neatliekama stāvokļa pazīmes. Savukārt, ņemot vērā to, ka pacients iestājās slimnīcā plkst.2.45 un alkohola koncentrācija asinīs bija 1,93 promiles, bija nolemts pacientu hospitalizēt narkoloģijas nodaļā, atstājot viņu stacionārā, zem narkologa uzraudzības.

Pēc krampju lēkmes pacienta stāvoklis tika novērtēts kā stabils, jo krampju lēkme tika izvērtēta kā alkohola intoksikācijas rezultāts. Mediķu vērtējumā, pacients bija adekvāts, tika nozīmēta sedācija, un lēkmes vairs nebija, skaidroja ārstniecības iestādē.

Tomēr pacienta novērošanas procesā stāvoklis sāka mainīties, jo pacientu nevarēja pamodināt pēc sedācijas, viņš nepilnīgi reaģēja uz izmeklēšanu - konkrēti uz sāpju kairinājumiem, atklāja ārstniecības iestādē. Dežurējošais narkologs nolēma veikt galvas smadzeņu datortomogrāfijas izmeklējumu, kuras rezultātā tika atklāta epidurāla hematoma un pacients tika pārvests uz Neiroķirurģijas nodaļu, kur 20.jūlijā tika veikta operācija - hematomas evakuācija, informēja slimnīcā.

Laika posmā no 20.jūlija līdz 24.jūlijam pacienta stāvoklis tika vērtēts kā smags, bet stabils, un tika nodrošināta atbilstoša terapija. Neskatoties uz to, 24.jūlijā pacientam attīstījās akūta galvas smadzeņu ieķīlēšanās, kā rezultātā iestājās nāve, neskatoties uz intensīvo terapiju, notikušā detaļas aprakstīja ārstniecības iestādē.

Slimnīcā piebilda, ka ārstēšanas un aprūpes procesa laikā pastāvīgi tika veikta pacienta stāvokļa novērošana, sākot no Uzņemšanas nodaļas līdz pat brīdim, kad iestājās nāve.

"Hematomas attīstīšanās laiku noteikt ir grūti un pat nav iespējams. Tās attīstību varēja ietekmēt daudzi faktori, sākot ar alkohola intoksikāciju līdz iepriekš saņemto traumu pēctraumatiskām izmaiņām, arteriālo hipertensiju utt.," piebilda slimnīcas pārstāvji.

Savukārt "Daugavpils reģionālās slimnīcas" valdes loceklis norādīja, ka, analizējot sniegtos skaidrojumus un iepriekš minētā gadījuma aprakstu, Semjonovs konstatēja, ka ārstējošais personāls rīkojies pareizi, atbilstoši visām vadlīnijām.

Jau ziņots, ka 20.jūlija naktī policijā vērsās Krāslavas iedzīvotāji, kas ziņojuši, ka uz ielas trokšņo jaunieši, un traucē viņu naktsmieru. Norādītajā adresē vietējie likumsargi atraduši uz zemes guļošo vīrieti.

Ņemot vērā, ka ar vīrieti nebija iespējams komunicēt un radās aizdomas, ka viņš atrodas alkohola reibumā, notikuma vietā ieradās arī mediķi, kas personu nogādāja medicīnas iestādē.

Pēc tobrīd likumsargu rīcībā esošās informācijas, persona ievietota atskurbšanai slimnīcas narkoloģijas nodaļā. 22.jūlijā VP Krāslavas iecirknis ieguva informāciju, ka mediķi jau 20.jūlija vakarā vīrietim konstatējuši smagus miesas bojājumus, bet par to uzreiz nebija informējuši policiju. 24.jūlijā 1990.gada dzimušais vīrietis, nenākot pie samaņas, slimnīcā mira.

Turpinot izmeklēšanu, policisti ieguva informācija, kas liecina, ka naktī no 19. uz 20.jūliju, netālu no vietējās izklaides vietas, starp divām jauniešu kompānijām bija izcelies konflikts. Jaunieši, kas tobrīd, visticamāk, atradās alkoholisko dzērienu ietekmē, ilglaicīgi konfliktējuši savā starpā, līdz brīdim, kad no pirmās kompānijas uz vietas bija palicis tikai 1990.gadā dzimušais vīrietis kopā ar vēl vienu personu.

Konflikts viņu starpā turpinājās, un vēlāk pārtapis kautiņā. Skaidrojot notikuma apstākļus, tika apzināti iespējamie kautiņa dalībnieki, un aizdomās par saistību ar minēto noziedzīgo nodarījumu, aizturēti trīs cilvēki - divi nepilngadīgie jaunieši, un kāds 1995.gadā dzimis vīrietis.

Ar tiesas lēmumu 1995.gadā dzimušam vīrietim piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Pašlaik policija turpina izmeklēšanu, kā arī papildus nopratina personas saistībā ar visām kriminālprocesā izvirzītajām versijām. Tāpat sāktajā kriminālprocesā policija vērtēs mediķu rīcību, sniedzot palīdzību cietušajam.