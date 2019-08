“Ievēlēšana par mēru ļaus beidzot normāli organizēt domes darbu,” sacīja līdzšinējais Rīgas mēra priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Burovs, norādot, ka atzinīgi novērtē atbalstu no 35 domes deputātiem.

Par galveno darbu Burovs nosaucis rīdzinieku uzticības atgūšanu gan domes pozīcijai, gan opozīcijai. Par būtiskākajām jomām, kurās darboties, jaunais Rīgas mērs nosaucis pilsētas satiksmi, infrastruktūras plānošanu, tiltus, ceļus un nākamā gada budžetu.

Rīgā ir beigusies ēra ar vienu ikonu un spilgtiem līderiem - šobrīd visu var "izvilkt" viena komanda, tā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" pauda jaunievēlētais Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR).

Viņš sacīja, ka vēlas domei noņemt politizāciju. Tāpat viņu interesē, lai atbilstoši strādā izpildvara.

Vaicāts par to, kā spēs sadarboties 35 par viņu balsojušie domnieki, tai skaitā četri iepriekš no "Saskaņas" izslēgtie deputāti, Burovs atzina, ka pastāv zināma neuzticība, bet būtu jābeidz vienam otru kritizēt un jādomā par to, ko var izdarīt.

Viņš piesauca valdības veidošanas procesu, sakot, ka tā veidojās grūti, bet apvienoties izdevās partijām ar dažādu ideoloģiju, un nu tiek runāts, ka valdība varētu nostrādāt četrus gadus. "Domāju, ka šeit ir tas pats [..]," sacīja Burovs.

Jau vēstīts, ka pimrdien, 19.augustā, par Rīgas domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs (GKR).

Kopumā balsojumā piedalījās 48 domnieki, no kuriem par Burovu nobalsoja 35 deputāti - 11 "Gods kalpot Rīgai" deputāti, četri "Neatkarīgo deputātu frakcijas" pārstāvji, trīs deputātu bloka "Rīgai!" biedri, kā arī 17 "Saskaņas" deputāti.

Jaunais mērs uzsvēra, ka domes priekšsēdētājs nav kāda politiskā spēka līderis, bet pārstāv visas pašvaldības intereses, līdz ar to Burovs solīja vairāk būt politiski neitrāls. Viņš arī solīja, ka darīs visu, lai Rīgu padarītu par tādu pilsētu, ar kuru rīdzinieki var lepoties.

Burovs žurnālistiem norādīja, ka primāri centīsies atsākt normālu Rīgas domes darbu, bet viens no pirmajiem lielajiem izaicinājumiem būs nākamā gada budžeta izstrāde. Tāpat, pēc viņa teiktā, pašvaldībai nopietni jāgatavojas "Rail Baltica" projekta īstenošanai galvaspilsētā.