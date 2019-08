Pēc Eiropas Centrālā bankas atzinuma, slēgta "PNB banka". (Foto: LETA)

Pārtraukta pensiju un pabalstu izmaksa uz "PNB bankas" klientu kontiem

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Ņemot vērā to, ka apturēta AS "PNB banka" darbība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no piektdienas pārtrauc pensiju un pabalstu izmaksu uz šīs bankas klientu kontiem, uzzināja iestādē.