Pašvaldības pozīcijas neapmierinātība ar Pinkenu, pēc visa spriežot, saistīta ar viņa vēršanos pret nelikumībām Dundagas novada domē. Viņš publiski sūdzējies, ka pašvaldībā nav izveidota Ētikas komisija, par ko saņēmis novada izpilddirektores rājienu. Vēlāk Pinkens iesūdzēja tiesā savu darba devēju par izpilddirektores piemēroto sodu un uzvarēja, tā panākdams nelikumīgā lēmuma atcelšanu. Tāpat, izmantojot jaunās likumdošanas iespējas, viņš rakstījis trauksmes ziņojumu par pārkāpumiem pašvaldībā, par ko atkal saņēmis domes pozīcijas pārmetumus. Kopumā Pinkens “sastrādājis” 14 dažādus pārkāpumus. Visabsurdākais no loģikas viedokļa liekas tas, ka viņam pārmet strādāšanu atvaļinājuma laikā – viņš neesot pildījis izpilddirektores rīkojumu par atvaļinājumu un tā laikā ieradies darbā, lai aizstātu pēkšņi saslimušo kolēģi.

Soda par strādāšanu atvaļinājuma laikā

“Ārkārtas apstākļos” sasauktā Dundagas novada domes sēde, kas piektdienas vakarā jau pēc darba dienas beigām no darba atbrīvoja Pinkenu, daudzos kolceniekos radīja sašutumu. Un ne tikai vietējos iedzīvotājos, bet arī līvu sabiedrībā, jo Pinkens daudzus gadus ir rūpējies, lai “lībiešu galvaspilsētā” Mazirbē, kas ir Kolkas pagasta sastāvā, varētu notikt Lībiešu svētki, sargājis Līvu krasta mantojumu un atbildējis par viena no Latvijas ģeogrāfijas “lepnuma” – Kolkasraga pieejamību.

Pats Pinkens Jauns.lv teica: “Mana atcelšana no amata notika necienīgi, gļēvi, ciniski un ārkārtīgi nedemokrātiski. Tā arī nesaņēmu atbildi: par ko? Domes priekšsēdētājs Aldis Felts vien domes sēdē noteica, ka tāda ir manas darba devējas – pašvaldības izpilddirektores vēlme. Izskanēja daudz pārmetumu, kāpēc man jāuzteic darbs, Viens no tiem bija tāds, ka es atrados darbā atvaļinājuma laikā, kuru pārtraucu, jo saslima pagasta vienīgā darbiniece un es viņu aizstāju. Domāju, ka tas nesagādās nekādas problēmas. Pērn publiski izteicu pārmetumu pašvaldībai, ka domē nedarbojas Ētikas komisija, kaut gan tādai bija jābūt. Par to man izpilddirektore izteica rājienu, jo es, lūk, nedrīkstot kritizēt darba devēju. Savukārt tiesa pagājušajā nedēļā šo disciplinārsodu atcēla. Tāpat rakstīju trauksmes ziņojumu, ka jau divus mēnešus dome nepiešķir apsolīto finansējumu mājai, kurā atrodas bibliotēka. Par šādu trauksmes ziņojumu vispār likumiski nevarētu sodīt, kaut gan es paziņoju publiski, ka tādu esmu uzrakstījis. Tātad, tas bija zināms fakts.

Simtprocentīgi esmu pārliecināts, ka mani no darba atlaida nelikumīgi”.

Atrod birokrātiskus pārkāpumus

Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens atklājot Līvu saieta namu Kolkā. (Foto: VARAM)

Ne domes priekšsēdētājs Aldis Felts, ne Dundagas izpilddirektore Janita Vanda Valtere Jauns.lv nevēlējās komentēt Pinkena atstādināšanas iemeslus. Vien sakot, lai lasot domes sēdes protokolu. Tur viss esot paskaidrots, kāpēc Felts nevarot sastrādāties ar Kolkas pagasta pārvaldnieku. Dokumentā pārsvarā ir minēti tikai formāli, birokrātiski iemesli – kādas atbildes uz vēstuli vai paskaidrojuma sniegšanas termiņa neievērošana, ierašanās darbā atvaļinājuma laikā, “traucē darbu” un tamlīdzīgi. Nav minēts, ka Pinkens būtu izdarījis kādus citus, daudz “smagākus” pārkāpumus, piemēram, zadzis, pieprasījis kukuli, ļaunprātīgi izmantojis dienesta stāvokli un tamlīdzīgi. No malas skatoties, izskatās, ka “pārkāpumi” varētu būt pievilkti “aiz matiem”.

Deputāti grib “mierīgāku dzīvi”

Dundagas novada domē pārstāvēti trīs politiskie spēki – vēlētāju apvienības “Mūsu cilvēkiem”, “Strādāsim kopā” un “Mūsu novadam” (pieci no deviņiem mandātiem pieder pozīcijai – “Mūsu cilvēkiem”). Pinkena atstādināšanu Jauns.lv komentēja Dundagas novada deputāts, Slīteres nacionālā parka zoologs Vilnis Skuja (“Strādāsim kopā”):

„Domāju, ka galvenais konflikta iemesls bija komunikācijas problēmas, un ne jau no Pinkena puses. Pinkens pašvaldības amatā bija desmit gadus, un šai laikā cēlās un krita par Kolku. Konflikti sākās jau tad, kad Kolku pievienoja Dundagas novadam, kad kolceniekiem radās doma, ka Dundaga pārvērtīsies par metropoli, bet Kolka paliks par tādu kā koloniju. Tagad pašvaldības pozīcijai (Dundagai) ir par vienu balsi vairāk, un Pinkens ar domi nevarēja sastrādāties. Pēdējā pusotra gada laika no Dundagas domes ir aizgājuši vairāki pašvaldības darbinieki, jo nav spējuši sastrādāties ar domi.

Absolūti nesmuki Pinkens tika atstādināts no amata. Domes ārkārtas sēde tika sasaukta piektdien pēc diviem pēcpusdienā un tā notika pēc trijām stundām, jau pēc darba dienas beigām. Domāju, ka pozīcijas deputātiem nebija vēlmes daudz diskutēt, viņi jau zināja balsojuma rezultātu. Es pat nedomāju, ka ir kādi augstāki iemesli, kāpēc Pinkenu atlaida. Vienkārši deputāti zina, ka reģionālās reformas ietvaros Dundagu pievienos Talsiem, un viņi līdz tam vienkārši grib „mierīgāku dzīvi”.

Vērtējot Pinkena līdzšinējo darbību jāteic, ka viņš Kolkai ir daudz laba darījis – izveidojis transporta infrastruktūru, nobruģējis celiņus, rūpējas par mājas, kur bibliotēka, remontu. Iedzīvotaju ar viņu ir apmierināti”.

“Dundagas dome paveikusi savu melno darbu”

Tikmēr sociālajos tīklos nemitas ieraksti, kas nosoda Dundagas pašvaldības vadības lēmumu no amata atbrīvot Pinkenu.

Dundagas novada dome ne ar ko neatšķiras no “lielo pilsētu” domēm (Jūs jau zināt, par ko mēs runājam) – pašlabuma meklētāju augstākā pilotāža! — Kolka, Latvija (@kolkas_rags) August 10, 2019