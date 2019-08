Mūsu skolnieki Matīss Kristiņš un Kārlis Šusters izcīna bronzu Starptautiskajā informātikas olimpiādē

Kopumā par medaļām olimpiādē, kas no 4. līdz 11.augustam notika Baku, Azerbaidžānā, cīnījās 325 dalībnieki no vairāk nekā 80 valstīm, tai skaitā arī ASV, Ķīnas, Japānas un Korejas. Sarežģītā sacensībā Matīss Kristiņš no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un Kārlis Šusters no RTU Inženierzinātņu vidusskolas saņēma bronzas medaļas.

Komandu pārstāvēja arī Renāts Jurševskis no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Vladimirs Ščigoļevs no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas.

"Mūsu jauniešu sasniegumi rāda, ka ar savām zināšanām droši varam stāties līdzās ikvienai valstij, jo mūsu jaunie talanti spoži nes Latvijas vārdu pasaulē," olimpiādes rezultātus vērtēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa.

Latvijas izlasi Baku vadīja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis un SIA "whiteCryption" vecākais programmētājs Andrejs Vihrovs. Olimpiādes starptautiskā komitejā Latviju pārstāvēja "Palantir Technologies" programmētājs Eduards Kaļiņičenko.

Latvijas komandu startam olimpiādē sagatavoja SIA "Progmeistars" vadošais pasniedzējs Sergejs Meļņiks.