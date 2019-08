Knipše Jauns.lv teica: „Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas iejaukšanos Latvijas Universitātes autonomijā vērtēju ļoti negatīvi, tas ir pilnīgi nepieļaujami! Runāju kā vienkāršs profesors, „no tautas”. Mūsu, pāri par simts cilvēku, kuri vēlēja par Indriķi Muižnieku kā rektoru, viedoklis, tagad tiek apstrīdēts... Esmu bijusi abās divās LU Satversmes sapulcēs un varu apliecināt, ka tur viss notika leģitīmi.

Protams, tas ir pozitīvi, ka bija divi rektora amata kandidāti, katrs no kuriem pulcēja savus atbalstītājus. Bet mēs no diviem izvēlējāmies labāko. Man nav nekas pret otru kandidātu (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekānu, profesoru Gundaru Bērziņu - red.), bet nestādos priekšā, kā viņš būdams tik nopietnā amatā, vadīdams fakultāti, vēl varētu vadīt augstskolu.

Iepriekšējais rektors (Mārcis Auziņš – red.) LU atstāja ar divu miljonu eiro lielu parādu, ko pašreizējais rektors ļoti veiksmīgi likvidēja. Viņš mums ir izdarījis tik daudz laba! Universitātē esmu strādājusi vairāk nekā 20 gadu, un līdz šim tajā nekad neesmu sastapusi tādu amatpersonu (kā rektoru Muižnieku), kas ieklausītos jebkura cilvēka viedoklī un kas domātu par visiem.

Cīņa par rektora amatu, nenoliedzu, bija, arī kādas sīkas neprecizitātes, bet tā ir universitātes iekšējā lieta, un mēs ar to jau tikām galā. Ministre jaucas LU lietās, absolūti to neargumentējot ar faktiem, neesmu pārliecināta, ka arī Izglītības kvalitātes valsts dienests precīzi atrada tās „blusas”, ko viņi tagad demonstrē. Esmu pilnīgi pret to, ka ministrija šādā veidā var iejaukties normālas augstskolas darbā.

Ministrei visvairāk vajadzētu uztraukties par negatīvo informāciju, kas tiek proponēta par viņas padotības iestādi. Beigu galos domāju, ka taisnība uzvarēs, jo rektors ir leģitīmi ievēlēts. Esmu lasījusi gan augstskolas nolikumu, gan Satversmes sapulces nolikumu! Ministrei drīzāk vajadzēja domāt un saskaņot visus dokumentus, lai nebūtu tā, ka katrs tos var interpretēt drusciņ savādāk. Bet tas, kas notika uz esošo dokumentu pamata, ir pilnīgi leģitīmi”.

Jauns.lv jau rakstīja ministres Šuplinska norādījusi, ka viņas rekomendācija būs neapstiprināt Muižnieku LU rektora amatā, bet gala lēmuma pieņemšana tiks atstāta valdības ziņā, kurai tikšot nodots Izglīrības kvalitātes valsts dienesta atzinums par konstatētajiem pārkāpumiem - nepilnības LU Satversmes pārstāvju ievēlēšanas procedūrā, noteiktu ievēlēšanas procesu reglamentējošu dokumentu neesamību un termiņu neievērošanu. LU vadība gan norāda, ka rektora vēlēšanu procesā nav konstatēti Augstskolu likuma un būtiski LU Satversmes pārkāpumi. Vēstīts arī, ka divi starptautiski juridiskie biroji – auditorkompānija „PricewaterhouseCoopers Legal” un zvērinātu advokātu biroja „TGS Baltic” - LU rektora vēlēšanās nav konstatējuši tādus pārkāpumus, kas liegtu amatā atkārtoti apstiprināt pašreizējo augstskolas rektoru Indriķi Muižnieku.

