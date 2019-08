Grāmatvede no 2011. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. martam piesavinājusies Bauskas novada pašvaldības naudu 71 432 eiro, ko iztērējusi savām vajadzībām. Sākumā Ķēniņa piesavinājusies naudu skaidrā no summas, ko izņēmusi no skolas bankas konta un kuru vajadzējis iemaksāt skolas kasē - vai nu visu, vai daļu. Arī laiku sākusi pārskaitīt naudu arī uz savu algas kontu.

Šogad janvārī par svešas mantas prettiesisku iegūšanu un izšķērdēšanu lielā apmērā Zemgales rajona tiesa Bauskā apstiprināja vienošanos starp prokurori un apsūdzēto par sodu. Viņai piespriests trīs gadu un sešu mēnešu cietumsods nosacīti un mājas konfiskācija. Tāpat viņai jāatmaksā pašvaldībai 70 302 eiro.

Tikmēr saistībā ar šīm norisēm pamatskolā citā tiesas procesā uz apsūdzēto sola sēdies skolas kādreizējais direktors Egons Brazauskis. Viņu apsūdz par valsts amatpersonas bezdarbību, ja ar to izraisītas smagas sekas, par ko draud sods līdz pat pieciem gadiem cietumā. Šo bezdarbību vai nolaidību Brazauskis pieļāvis minētajā laika posmā, kad skolas grāmatvede piesavinājās pašvaldības naudu.

Bijušais skolas direktors, kurš jau ir pensijā, savu vainu neatzīst. Viņa advokāts Raivis Grīnbergs arī uzsver, ka Brazauskis neko nav piesavinājies un par to neesot arī aizdomu.

Kā vēsta "Latvijas Avīze", no daudzo nozieguma epizožu apraksta top skaidrs, ka Brazauskis uzticējis Ķēniņai savu bankas karti ar pirmā paraksta tiesībām un tādējādi Ķēniņa varējusi brīvi saimniekot ar skolas čeku grāmatiņu, grāmatvedības programmu "Ozols", elektroniskiem norēķiniem, banku kontiem, skaitīt pašvaldības naudu uz saviem kontiem un izņemt skaidrā naudā.

Laikraksts arī vēsta, ka uz Brazauska tiesas sēdi bijusi aicināta arī pati grāmatvede Ķēniņa, bet viņa neieradās - uz nākamo tiesas sēdi rudenī viņu mēģinās atvest ar policiju.