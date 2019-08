VID vadītāja gandarīta par pirmo čeku loteriju un tās rezultātiem

Visiem laimīgajiem, kuru reģistrētais čeks ir laimējis kādu no balvām, 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas ir jāpiesakās Valsts ieņēmumu dienestā un jāuzrāda reģistrētā čeka oriģināls. To var izdarīt gan elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), gan ierodoties klātienē jebkurā no VID klientu apkalpošanas centriem visā Latvijā.

VID pozitīvi vērtē gan pirmās Čeku loterijas norisi, gan iedzīvotāju aktivitāti. "Tik liels skaits reģistrēto maksājuma dokumentu pirmajai izlozei ir patīkams pārsteigums, un tas apliecina iedzīvotāju uzticēšanos valstij. Jau pirmajā Čeku loterijas mēnesī tā pierādījusi sevi kā efektīvu instrumentu, kas ilgtermiņā veicina godīgu nodokļu nomaksu," saka VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

Čeku loterijai dienā reģistrēti vidēji 55 840 čeku, biļešu un kvīšu. Iedzīvotāju lielā atsaucība bijusi pārbaudījums arī vietnes cekuloterija.lv darbībai, kuru tā veiksmīgi izturējusi.

Pirmajā izlozē šī gada 11.augusta TV3 raidījuma "SuperBingo" no visiem loterijai reģistrētajiem čekiem tika izlozēta viena naudas balva 10 000 eiro vērtībā, trīs naudas balvas 5000 eiro vērtībā, 50 naudas balvas 100 eiro vērtībā, kā arī 72 Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku balvas, kuru vidū bija dāvanu kartes, pakalpojumi un dažādas praktiski noderīgas lietas.

Loterijas norisi atzinīgi vērtē arī uzņēmumi – Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki. "Valsts esam mēs paši, tāpēc Elektrum Olimpiskajā centrā izvēlamies strādāt godīgi gan pret sevi un saviem darbiniekiem, gan klientiem. Tāpēc, mūsuprāt, īpaši svarīgi ir atbalstīt katru iniciatīvu godīgas, caurspīdīgas nodokļu nomaksas vides veicināšanā. Čeku loteriju vērtējam kā lielisku iespēju, lai veicinātu godīgu konkurenci arī uzņēmumu vidū," saka viena no Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem, uzņēmuma SIA "Olimpiskais sporta centrs" valdes locekle Zane Grundiņa-Arāja.

Turpmāk Čeku loterijā ik mēnesi tiks izspēlētas 54 naudas balvas, kā arī dažāda apmēra gada balvas. Ņemot vērā, ka 2019.gadā Čeku loterija norisinājās nepilnu gadu, tad attiecīgi arī naudas balvas, kas tiks izlozētas 2020.gada sākumā, būs uz pusi mazākas, proti, viena naudas balva 10 000 eiro vērtībā, četras naudas balvas 5000 eiro vērtībā un piecas naudas balvas 1000 eiro vērtībā.

Tāpat katru mēnesi būs iespējams piedalīties Padziļinātas sadarbības programmas dalībnieku sarūpēto papildu balvu izlozē. Jūlijam papildu balvas bija pieteikuši 14, bet augusta izlozei, kas notiks 8.septembrī, 15 Padziļinātas sadarbības programmas dalībnieki. Patlaban VID aicina uzņēmumus līdz šī gada 22.augustam pieteikt savas balvas septembra izlozei, kas notiks 13.oktobrī.

Loterijas uzvarētāji tiek paziņoti TV3 raidījuma "SuperBingo" laikā, kā arī publicēti tīmekļvietnē www.cekuloterija.lv un www.latloto.lv. Tāpat mēneša balvu ieguvējiem un gada izlozei izvirzītajiem loterijas dalībniekiem tiek izsūtītas īsziņas uz reģistrācijas brīdī norādīto mobilā tālruņa numuru. Čeku loterijas laimestiem iedzīvotāju ienākuma nodokli nepiemēro.

Lai piedalītos Čeku loterijā un pretendētu uz naudas laimestiem, kā arī uz Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku – dažādu Latvijas uzņēmumu sarūpētajām papildu balvām, tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv ir jāreģistrē čeks, kvīts vai biļete par kopējo summu vismaz 5 eiro. Darījumu apliecinošajam dokumentam ir jābūt izsniegtam par preci vai pakalpojumu, kas saņemts no Latvijā reģistrēta nodokļu maksātāja. Katrā no loterijas norises mēnešiem var reģistrēt attiecīgajā mēnesī saņemto čeku, piemēram, loterijai septembrī var reģistrēt čekus, kas saņemti septembrī. Čekus loterijai var reģistrēt interneta vietnē www.cekuloterija.lv.

Čeku loterijas mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, mudinot pircējus pieprasīt čekus un kvītis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, tādējādi veicinot kultūras maiņu sabiedrībā. Čeku loterija Latvijā notiek pirmo reizi, taču citur pasaulē ir visnotaļ izplatīta prakse, kas devusi pozitīvus rezultātus gan attiecībā uz sabiedrības rīcības maiņu, gan ieņēmumiem valsts budžetā.

Čeku loteriju organizē Valsts ieņēmumu dienests, bet informatīvi atbalsta VAS "Latvijas Loto".