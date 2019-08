Zemkopības ministrijā norādīja, ka, pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) īstenoto kontroļu rezultātiem, uz robežas veicot no Ukrainas ievesto olu un olu produktu kontroli, vairākos gadījumos ir konstatēta bīstamās infekcijas slimības izraisītāja "Salmonella spp." klātbūtne olu produktos.

Ceturtdien, 8.augustā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK) ir nosūtījis vēstuli EK Veselības un pārtikas nekaitīguma komisāram, kurā EK tiek aicināta rīkoties un veikt visu nepieciešamos pasākumus, lai nepakļautu patērētājus bīstamās pārtikas infekcijas - salmonelozes draudiem.

Atbilstoši EK kompetencēm tās eksperti veic kontroles trešajās valstīs, lai pārbaudītu to tiesību aktu un sistēmas atbilstību vai līdzvērtību ES prasībām. Ņemot vērā ES normatīvos noteiktās prasības, EK atkarībā no situācijas nopietnības var īstenot vienu vai vairākus pasākumus, lai ierobežotu vai apturētu attiecīga produkta laišanu tirgū, vai arī veikt citus atbilstīgus pagaidu pasākumus ar mērķi novērst sabiedrības veselības apdraudējumu.

"ES ir vienots tirgus, tādēļ jābūt vienādiem nosacījumiem visiem olu ražotājiem - arī valstīs ārpus ES, ar kurām noslēgts tirdzniecības līgums. Neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī ražošana notiek - produktam ir jāatbilst visām kvalitātes un it sevišķi drošības prasībām. Nedrīkst pieļaut to, ka Ukrainas olu ražotāji ar savu produkciju apdraud Latvijas, kā arī citu valstu iedzīvotāju veselību. Ņemot vērā, ka Latvijā veiktajās pārbaudēs esam konstatējuši nopietnus pārtikas drošības pārkāpumus, esam vērsušies EK ar aicinājumu veikt nepieciešamos pasākumus - lai nepieļautu bīstamas pārtikas ražošanu un nonākšanu ES valstu tirgū, kā arī iedzīvotāju pārtikas grozos," norādīja Gerhards.

Pamatojoties uz ES un Ukrainas 2014.gadā noslēgto asociācijas nolīgumu, kas paredz visaptverošas brīvās tirdzniecības telpas izveidošanu no 2017.gada oktobra caur Latvijas robežkontroles punktiem strauji pieaudzis pārtikai paredzētu olu un olu produktu imports no Ukrainas.

Ņemot vērā to, ka pastāv vienotais ES tirgus un Latvija ir ES ārējā robeža, PVD arī turpmāk īstenos stingrus uzraudzības un kontroles pasākumus uz Latvijas un ES ārējās robežas, nodrošinot sabiedrības veselības aizsardzību ne tikai Latvijas, bet arī pārējo ES dalībvalstu iedzīvotājiem, pauda ministrijā.

Jau ziņots, ka Latvijas olu ražotāji vērsās pie PVD un citām atbildīgām institūcijām, aicinot veikt ļoti nopietnas pārbaudes no Ukrainas importētām olām saistībā ar salmonellas konstatēšanu no Ukrainas vestajā olu baltuma masā. Savukārt Ukrainas un Latvijas investoru grupas "Ovostar Union" uzņēmums "Ovostar Europe", kas nodrošina "Ovostar Union" ražotās produkcijas izplatīšanu ES un Tuvo Austrumu valstīs, vērsies tiesībsargājošās iestādēs saistībā ar Latvijas publiskajā telpā izskanējušo, uzņēmuma ieskatā, nepatieso informāciju par Ukrainā ražotās produkcijas zemāku kvalitāti un atklātiem aicinājumiem patērētājiem neiegādāties šīs valsts produkciju.