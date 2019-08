Ikšķiles novada pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam, vienlaikus informējot arī Saeimas frakcijas, parlamenta Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju un Latvijas Pašvaldību savienību, par VARAM atbildes nesniegšanu pēc būtības.

Nosūtītajā vēstulē Ikšķiles novada pašvaldība gan domes deputātu, gan iedzīvotāju vārdā lūdz Ministru prezidentu kā Latvijas valdības vadītāju uzdot VARAM atbildēt pašvaldībai uz šā gada 14.jūnija vēstulē uzdotajiem jautājumiem pēc būtības, sniedzot argumentētas, pamatotas atbildes.

Apzinoties administratīvi teritoriālās reformas lielo ietekmi uz turpmāko valsts sociālekonomisko gaitu, Ikšķiles novada pašvaldība esot nopietni gatavojusies VARAM plānotajai sanāksmei šā gada 18.jūlijā ar Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu domes deputātiem, VARAM pārstāvjiem, tai skaitā arī ministru Juri Pūci (AP).

Lai diskusija būtu iespējami konstruktīva un jēgpilna, pašvaldība pirms tikšanās uzskatījusi par nepieciešamu saņemt rakstisku VARAM skaidrojumu uz vairākiem Ikšķiles novadam reformas kontekstā būtiskiem jautājumiem.

Neskatoties uz to, ka līdz pašvaldību un VARAM tikšanās dienai bija atlicis vairāk nekā mēnesis, 28.jūnijā no VARAM tika saņemta vien formāla atbilde, kurā vispārīgi izklāstīta jau visai sabiedrībai no masu informācijas līdzekļiem zināmā informācija, sacīja Dūša.

Arī minētā tikšanās Ikšķiles novada pašvaldības domes deputātiem beigusies ar lielu vilšanos. Pretēji iepriekš VARAM solītajam par atbilžu sniegšanu uz konkrētiem jautājumiem, kā arī konsultēšanos ar deputātiem un ieklausīšanos priekšlikumos, esot atskanējusi nepārliecinoša ministra Pūces uzstāšanās, kurā viņš informējis par reformas nepieciešamību, teritoriju apvienošanu un Ikšķiles novada patstāvīguma neiespējamību, kas turklāt, pēc pašvaldības paustā, tas ticis pamatota ar neprecīziem un nepareiziem datiem vai faktiem.

Šī gada 1.augustā Ikšķiles novada pašvaldības vadība organizēja Tautas sapulci, kurā piedalīties un diskutēt par reformu tika aicināts ikviens novada iedzīvotājs.

Šajā sapulcē iedzīvotāji uzsvēruši, ka viņiem pietrūkst vispusīgi pamatotas, kvalitatīvas informācijas attiecībā uz VARAM piedāvāto novadu apvienošanas modeli, tai skaitā Ikšķiles novada ieguvumiem šāda modeļa ieviešanas rezultātā, sacīja pašvaldības pārstāve.

Iedzīvotāji lūdza Ikšķiles novada vadību vēlreiz rīkoties, lai panāktu, ka VARAM atsaucas pašvaldības lūgumam sniegt detalizētas, nevis formālas atbildes uz šā gada 14.jūnija vēstules jautājumiem, kuras reformas kontekstā ir būtiski zināt ikvienam novada iedzīvotājam.

Jau ziņots, ka šā gada maijā notika Ikšķiles novada iedzīvotāju aptauja par viedokli jautājumā: "Vai jūs esat par Ikšķiles novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?". Aptaujā piedalījās 3299 Ikšķiles novadā deklarētie iedzīvotāji, tai skaitā 88 jaunieši no 15 līdz 18 gadu vecumam. Uz jautājumu ar "Par" atbildēja 3248 respondenti jeb 98,45 % , ar "Pret"- 51 respondents jeb 1,55 %.

Aptaujas rezultāti liecina, ka 95,88% novada iedzīvotāju, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, atbalsta viedokli par Ikšķiles novada kā patstāvīgas Latvijas administratīvās teritorijas saglabāšanu, sacīja Dūša.