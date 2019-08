Ģirģenam aizdomas par liecinieku ietekmēšanu sakarā ar kautiņu Krāslavā, pēc kura miris vīrietis

Viņš norādīja, ka pieejamā informācija liecina par iespējamu liecinieku ietekmēšanu, kā arī Krāslavas iedzīvotājiem minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas rakstura dēļ esot bailes par savu drošību.

Attiecīgi Ģirģens uzdevis Ķuzim izvērtēt VP Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka vietnieka rīcību un kriminālprocesa virzītāja rīcības un pieņemto lēmumu tiesiskumu, drošības līdzekļa izvēli aizdomās turētajām personām, kā arī šo policijas darbinieku atbilstību ieņemamajam amatam.

Ministrs arī pārrunājis ar Ķuzi esošo situāciju VP, norādot uz VP vadības atbildību. Ķuzim ir uzdots tuvākajā laikā izstrādāt konkrētu un praktisku rīcības plānu, kā uzlabot VP izglītības saturu, amatpersonu motivāciju, kvalifikāciju un izmeklēšanas kvalitāti.

Ministrs īpaši uzsvēra nepieciešamību nodrošināt praktisku personāla apmācību, instruktāžu, darba kvalitātes kontroli, kā arī nepieciešamību samazināt amatpersonu pārkāpumu skaitu, kā arī tika uzdots VP vadībai kritiski izvērtēt arī savus darba rezultātus.

Savukārt Mūrniekam ministrs uzdevis izvērtēt iespēju uzsākt resorisko pārbaudi vai kriminālprocesu par policijas darbinieku rīcību, reaģējot uz minēto noziedzīgo nodarījumu, lai noskaidrotu, vai nav saskatāmas pazīmes, kas liecina par nolaidību vai citu pārkāpumu, veicot nepieciešamos pasākumus, tai skaitā, kriminālprocesa sākšanu, pierādījumu fiksēšanu vai citu procesuālo darbību veikšanu.

Kā iepriekš pastāstīja VP pārstāve Belova, aizdomās turētajiem kā drošības līdzeklis tikusi piemērota policijas uzraudzība. Attiecīgās personas tiek turētas aizdomās par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, vai par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Tāpat viņi tiek turēti aizdomās par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti.

Jau vēstījām, ka kautiņā bojāgājušais Andris Olehno dzīvojis kopā ar savu mīļoto Kristīnu un bijis gatavs uzņemties rūpes par sievietes bērniem. Taču jaunā vīrieša dzīve aprāvās Krāslavas centrā pie kafejnīcas "Todes", kur jūlija izskaņā izcēlies kautiņš it kā par cigareti. Iesaistīti bija vairāki vīrieši. TV3 vēsta, ka sitēji bijuši trīs radniecīgām saitēm saistīti jauni vīrieši, kuri turklāt esot no situētas ģimenes. Visi aizrāvušies ar cīņas mākslu.

28 gadus vecais Andris bijis ceļa jūtīs darbam ārzemēs, lai varētu nodrošināt savu topošo ģimeni Krāslavā. Pirms tam viņš ar draugiem devies uz kafejnīcu "Todes" Krāslavas centrā. Tur iedzēris, un kādā brīdī izgājis ārā uzpīpēt. Kā "Bez Tabu" atklāj mirušā Andra brālis Mārtiņš, pie Andra un viņa drauga klāt pienākusi vairāku jauniešu kompānija, un sācies strīds. Notikumam esot daudz aculiecinieku, jo no kafejnīcas izskrējuši ārā vairāki cilvēki. Strīds it kā esot bijis par vienu cigareti. TV3 skaidro, ka pats Andris esot attālinājies no kašķa epicentra un devies tālāk, taču pie ziedu bodes "Kamēlija" kompānija viņu panākusi un sākusi sist.

Mirušā tuvinieki TV3 atklāj, ka vairums sitienu bijis pa galvu Andrim. Viņš arī triekts pret asfaltu. "Viņš pat neredzēja, ka viņam pieskrēja no aizmugures. Viņam nebija pat iespēju aizstāvēt sevi," secina nelaiķa brālis Mārtiņš. Traumu raksturs liecinot, ka sists un spārdīts viņš ticis tikai pa galvu. Notiekošo redzējusi arī Andra draudzene, kurai šobrīd esot nervu sabrukums, ziņo "Bez Tabu". Jaunā sieviete ir miniatūra un nav varējusi fiziski atvairīt uzbrucējus, taču histēriski kliegusi un saukusi palīgā. Diemžēl Andris jau bija komā un nomira slimnīcā 24. jūlijā pēc pulksten trijiem pēcpusdienā.

Kā izpētījis "Bez Tabu" žurnālists, pēc Andra nosišanas bariņš jauniešu ieradušies Krāslavas spēļu zālē "Aladins" - pavisam netālu no vietas, kur piekaušana notika, un ļoti tuvu vietējam policijas iecirknim. Pa to laiku Andris palicis guļam zemē pie ziedu veikala. Kā stāsta mirušā brālis, ārsti bijuši tieši: no Andra smadzenēm tur esot palikusi vien putra.