Krāslavā zvērīgi piekauts vīrietis, kurš vēlāk slimnīcā miris: deputāts aicina policiju sākt dienesta pārbaudi

Policija izsaukumu uz kautiņu Krāslavas centrā, netālu no izklaides vietas, saņēmusi 20.jūlija naktī. Cietušo, 1990.gadā dzimušu vīrieti, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi nogādāja Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kur viņš nākamajā dienā nomira.

Belova stāstīja, ka policija saistībā ar notikušo ir ierosinājusi krimināllietu, kurā aizturētas trīs personas - divi nepilngadīgie un 1995.gadā dzimis vīrietis. Visiem kā drošības līdzeklis piemērota policijas uzraudzība.

Divas personas tiek turētas aizdomās pēc Krimināllikuma 125.panta trešās daļas, proti, par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, vai par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šo noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Trešā persona tiek turēta aizdomās pēc Krimināllikuma 132.panta par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti. Par šādu nodarījumu var sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Belova sacīja, ka VP līdz šim nav saņemts iesniegums par mediķu profesionālo darbību.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns (JKP) aicinājis Valsts policiju (VP) sākt dienesta pārbaudi saistībā ar Krāslavā notikušo kautiņu, pēc kura mira cilvēks, informēja Jaunajā konservatīvajā partijā.

Atsaucoties uz publiski pieejamo informāciju par Krāslavā notikušo noziedzīgo nodarījumu, politiķis nosūtījis vēstuli iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam (KPV LV), VP priekšniekam Intam Ķuzim un ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram, paužot viedokli, ka policijas rīcība šajā situācijā, neizvēloties aizdomās turētajiem kā drošības līdzekli apcietinājumu, ir neprofesionāla gan no izmeklēšanas taktikas, gan no juridiskā viedokļa.

Rancāns aicina VP priekšnieku nekavējoties sākt dienesta pārbaudi un nodot lietu izmeklēšanai citā VP struktūrvienībā.

Jau vēstījām, ka kautiņā bojāgājušais Andris Olehno dzīvojis kopā ar savu mīļoto Kristīnu un bijis gatavs uzņemties rūpes par sievietes bērniem. Taču jaunā vīrieša dzīve aprāvās Krāslavas centrā pie kafejnīcas "Todes", kur jūlija izskaņā izcēlies kautiņš it kā par cigareti. Iesaistīti bija vairāki vīrieši. TV3 vēsta, ka sitēji bijuši trīs radniecīgām saitēm saistīti jauni vīrieši, kuri turklāt esot no situētas ģimenes. Visi aizrāvušies ar cīņas mākslu.

28 gadus vecais Andris bijis ceļa jūtīs darbam ārzemēs, lai varētu nodrošināt savu topošo ģimeni Krāslavā. Pirms tam viņš ar draugiem devies uz kafejnīcu "Todes" Krāslavas centrā. Tur iedzēris, un kādā brīdī izgājis ārā uzpīpēt. Kā "Bez Tabu" atklāj mirušā Andra brālis Mārtiņš, pie Andra un viņa drauga klāt pienākusi vairāku jauniešu kompānija, un sācies strīds. Notikumam esot daudz aculiecinieku, jo no kafejnīcas izskrējuši ārā vairāki cilvēki. Strīds it kā esot bijis par vienu cigareti. TV3 skaidro, ka pats Andris esot attālinājies no kašķa epicentra un devies tālāk, taču pie ziedu bodes "Kamēlija" kompānija viņu panākusi un sākusi sist.

Mirušā tuvinieki TV3 atklāj, ka vairums sitienu bijis pa galvu Andrim. Viņš arī triekts pret asfaltu. "Viņš pat neredzēja, ka viņam pieskrēja no aizmugures. Viņam nebija pat iespēju aizstāvēt sevi," secina nelaiķa brālis Mārtiņš. Traumu raksturs liecinot, ka sists un spārdīts viņš ticis tikai pa galvu. Notiekošo redzējusi arī Andra draudzene, kurai šobrīd esot nervu sabrukums, ziņo "Bez Tabu". Jaunā sieviete ir miniatūra un nav varējusi fiziski atvairīt uzbrucējus, taču histēriski kliegusi un saukusi palīgā. Diemžēl Andris jau bija komā un nomira slimnīcā 24. jūlijā pēc pulksten trijiem pēcpusdienā.

Kā izpētījis "Bez Tabu" žurnālists, pēc Andra nosišanas bariņš jauniešu ieradušies Krāslavas spēļu zālē "Aladins" - pavisam netālu no vietas, kur piekaušana notika, un ļoti tuvu vietējam policijas iecirknim. Pa to laiku Andris palicis guļam zemē pie ziedu veikala. Kā stāsta mirušā brālis, ārsti bijuši tieši: no Andra smadzenēm tur esot palikusi vien putra.