4z. un 46. maršruta autobusi kursēs virzienā no galapunkta „Abrenes iela”, „Ziepniekkalns” pa maršrutu līdz Kurzemes prospektam, tālāk pa Kurzemes prospektu, Jūrmalas gatvi, Anniņmuižas bulvāri, Zentenes ielu, Kurzemes prospektu, Airītes ielu līdz dispečerpunktam „Imanta”. Virzienā no dispečerpunkta „Imanta” autobusi kursēs pa Airītes ielu, Kurzemes prospektu, Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri, Jūrmalas gatvi, Kurzemes prospektu un tālāk pa maršrutu uz Abrenes ielu, Ziepniekkalnu. Maršruti slēgti Zolitūdes ielas, Gramzdas ielas, Anniņmuižas ielas un Rostokas ielas posmā. Remontdarbu laikā atiešanas laiki 4z., 46. autobusa maršrutā no galapunkta „Abrenes iela”, „Ziepniekkalns” nemainās. Pamata maršrutā esošajās pieturvietās saglabāti esošie atiešanas laiki.

56. maršruta autobusi kursēs no galapunkta „Ziepniekkalns” pa maršrutu līdz Melnsila ielai, tālāk pa Melnsila ielu, Vīlipa ielu, Dzirciema ielu, Jūrmalas gatvi, Anniņmuižas bulvāri, Zentenes ielu, Kurzemes prospektu, Jūrmalas gatvi un tālāk pa maršrutu uz Daugavgrīvu. No galapunkta „Daugavgrīva” autobuss kursēs pa maršrutu līdz Jūrmalas gatvei, tālāk pa Jūrmalas gatvi, Kurzemes prospektu, Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri, Jūrmalas gatvi, Dzirciema ielu, Vīlipa ielu, Melnsila ielu un tālāk pa maršrutu uz Ziepniekkalnu. Maršruts slēgts Zolitūdes ielas, Gramzdas ielas, Anniņmuižas ielas, Apuzes ielas, Jūrkalnes ielas, Zasulauka ielas, Volguntes ielas, Rucavas ielas, Kalnciema ielas, Ventspils ielas, Baseina ielas, Lielirbes ielas, Āgenskalna ielas, Dreiliņu ielas posmā. Remontdarbu laikā atiešanas laiki 56. autobusa maršrutā no galapunkta „Daugavgrīva” nemainās. Pamata maršrutā esošajās pieturvietās saglabāti esošie atiešanas laiki.

N4. maršruta nakts autobusi kursēs virzienā no galapieturas „Stacijas laukums” pa maršrutu līdz Kurzemes prospektam, tālāk pa Kurzemes prospektu, Jūrmalas gatvi, Dzirciema ielu, Vīlipa ielu, Melnsila ielu un tālāk pa maršrutu līdz galapieturai „Stacijas laukums”. Maršruts slēgts Zolitūdes ielas, Rostokas ielas, Anniņmuižas ielas, Apuzes ielas, Kalnciema ielas, Ventspils ielas, Lielirbes ielas, Kalnciema ielas posmā.

241. minibusu maršruts tiks dalīts divās daļās: pirmajā daļā minibuss kursēs no galapieturas „Esplanāde” pa maršrutu līdz slēgtajai dzelzceļa pārbrauktuvei pie Zolitūdes ielas un Akāciju ielas krustojuma, otrajā daļā minibuss kursēs no Rostokas ielā izvietotajām pieturvietām „Zolitūdes iela” un „Rostokas iela” līdz pieturvietai „Lidosta Rīga”.

263. maršruta minibusi kursēs no galapunkta „Mežciems” pa maršrutu līdz Jūrmalas gatvei (pieturvietai „Dubultu iela”). Galapunkta „Mežciems” virzienā minibuss kursēs pa maršrutu no Jūrmalas gatves (pieturvietas „Dubultu iela”). Maršruts slēgts Zolitūdes ielas, Rostokas ielas, Jāņa Endzelīna ielas, Irlavas ielas, Šampētera ielas un Zasulauka ielas posmā.

246. maršruta minibusi un 346. maršruta ekspresbusi atsevišķos reisos no rīta, braucot virzienā no Jūrkalnes ielas uz Daugavgrīvu, brauks pa maršrutu līdz Jūrkalnes ielai, tālāk pa Jūrkalnes ielu, Apuzes ielu, Kalnciema ielu, Ventspils ielu, Lielirbes ielu, Kalnciema ielu, Alīses ielu, Kristapa ielu, Melnsila ielu, Vīlipa ielu, Dzirciema ielu, Jūrmalas gatvi, Anniņmuižas bulvāri un tālāk pa maršrutu uz Daugavgrīvu.

Pasažieri, kuri izmanto braucienu biļetes (e-talonu noteiktam braucienu skaitam vai iegādājas biļeti pie transporta līdzekļa vadītāja, tajā skaitā biļeti par suņa pārvadāšanu) un mēneša biļeti vienam maršrutam, lai nokļūtu slēgtajā posmā, var veikt pārsēšanos no 4z., 46., 56. autobusa maršruta uz 8., 44., 53. autobusa maršrutu (vai otrādi) atkārtotu e-talona reģistrāciju neveicot (reģistrētā/iegādātā biļete būs derīga 1,5 stundu braucot vienā virzienā).

Pasažieri, kuri neizmanto e-talonu, bet pie vadītāja ir tiesīgi saņemt nulles biļeti (personas, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti), lai nokļūtu slēgtajā posmā, var veikt pārsēšanos no 4z., 46., 56. autobusa maršruta uz 8., 44., 53. autobusa maršrutu (vai otrādi) atkārtoti nulles biļeti pie vadītāja nesaņemot.

Pasažieri, kuri izmanto mēneša biļeti visiem maršrutiem vai laika biļeti (piemēram, 24 h, 3 dienu, 5 dienu) – veicot pārsēšanos no 4z., 46., 56. autobusa maršruta uz 8., 44., 53. autobusa maršrutu (vai otrādi) veic atkārtotu e-talona reģistrāciju.

Pasažieri, kuri izmanto Rīgas domes piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus – veicot pārsēšanos, katru reizi reģistrē braucienu.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”.