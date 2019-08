Vīrietim piespriesta arī četrus gadus ilga probācijas uzraudzība. Notiesātais vīrietis spriedumu gan ir pārsūdzējis Rīgas apgabaltiesā, kas šo lietu aiz slēgtām durvīm skatīs šī gada 1.oktobrī.

Jau ziņots, ka VP bija saņēmusi informāciju no FIB par to, ka pērn 2.augustā kādā publiski pieejamā interneta vietnē no Latvijas IP adreses straumēts video, kurā redzams, kā vīrietis seksuāli izmanto mazgadīgu meiteni.

Pēc šī ziņojuma Latvijā tika sākta izmeklēšana, kuras laikā noskaidrots, ka 1998.gadā dzimis vīrietis pastrādājis seksuālu vardarbību, fiziski pavedot netiklībā un izmantojot pornogrāfiskā priekšnesumā savu sešgadīgo radinieci.

Veicot izmeklēšanas darbības, Valsts policija noskaidroja pārbaudāmā vīrieša atrašanās vietu un 7.augustā viņš tika aizturēts savā dzīves vietā. Policijas amatpersonas aizdomās turētā vīrieša dzīves vietā izņēma vairākus informācijas nesējus.

Par šādu noziegumu Krimināllikums kā maksimālo sodu paredz mūža ieslodzījumu.