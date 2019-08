Tāpat rosināts apsūdzēt nu jau bijušo būvfirmas "Torenberg" valdes locekli Aleksandru Kreiceru. Apsūdzību arī rosināts celt pret tobrīd "Torenberg" tehnisko direktoru Magnusu Kurpuševu.

Neminot personu vārdus, KNAB informēja, ka prokuratūrai rosināts apsūdzēt slimnīcas amatpersonu un divas fiziskas personas. Trijotnei rosināts celt apsūdzību par krāpšanas mēģinājumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Amatpersonu un vienu no privātpersonām rosināts apsūdzēt arī par dokumentu viltošanu un izmantošanu. Tāpat amatpersonu rosināts apsūdzēt par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

KNAB uzskata, ka par 2018.gada iepirkumu pēc līgumā paredzēto darbu izpildes amatpersona un viena no privātpersonām vienojās, ka viltos iepirkuma dokumentus.

Savukārt par 2019.gada iepirkumu amatpersona šogad martā organizēja iepirkumu par pakalpojumiem, kuri izpildīti 2018.gadā. Tad visi trīs aizdomās turētie vienojās īstenot noziedzīgu nodomu, kas vērsts uz pašvaldības budžeta līdzekļu nelikumīgu iegūšanu un amatpersona ar vienu no privātpersonām parakstīja līgumu, kurā iekļauta nepatiesa informācija.

Tad no trijotnes neatkarīgu iemeslu dēļ pakalpojuma sniedzējam netika pārskaitīti pašvaldības budžeta līdzekļi.

KNAB uzskata, ka iespējamie pašvaldības budžetam nodarītie zaudējumi ir 9495 eiro.

Jau ziņots, ka Rīgas 1.slimnīcas krimināllietā figurējošais uzņēmums "Torensberg", pēc "Firmas.lv" datiem, dibināts 2006.gadā un tā pamatkapitāls ir 8526 eiro. Kapitālsabiedrība pieder Marijai Kinastei. Kreicers šī uzņēmuma valdē atradās laikā no 2014.gada līdz šī gada 25.aprīlim. 2018.gadā uzņēmums apgrozījis 10,542 miljonus eiro, gadu noslēdzot ar 314 502 eiro peļņu.

Latvijas Televīzija (LTV) iepriekš ziņoja, ka "Torensberg" Rīgas 1.slimnīcā īstenojis vairākus projektus, tai skaitā slimnīcas 10.korpusā, kur darbojas arī Datortomogrāfijas nodaļa.

Kreiceram cita starpā jau pirms vairākiem gadiem celta apsūdzība tā dēvētajā Bērnu slimnīcas krimināllietā, kuru patlaban skata pirmās instances tiesa.

Rīgas 1.slimnīca pilnībā pieder Rīgas domei. Slimnīcas apgrozījums 2017.gadā bija 15,29 miljoni eiro, bet peļņa 191 433 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Slimnīcas valdē strādā Natālija Zlobina, Andrejs Pavārs un Sevastjanovs.

Sevastjanova valsts amatpersonas deklarācija par 2018.gadu teikts, ka slimnīcas valdē strādājošā Zlobina ir viņa meita.

Sevastjanova alga Rīgas 1.slimnīcas valdes locekļa amatā pērn bija 54 108 eiro, kā arī viņš guva algu 20 400 eiro apmērā darbā SIA "Medasko". Sevastjanovs guva arī 3686 eiro dividendes no SIA "Medasko". Tāpat Rīgas 1.slimnīcas valdes loceklis saņēma 12 205 eiro kā pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Viņa ienākumus pērn papildināja arī 7469 eiro pensija, kā arī viņš saņēmis 106 900 eiro dividendes no SIA "X-Dental". Savukārt kopumā 16 544 eiro gūti no "Luminor" Latvijas atklātā pensiju fonda. Sevastjanovs saņēmis arī 12 372 eiro kā deputāta darba algu no Rīgas domes.

Sevastjanovam īpašumā ir arī zemes un ēkas nekustamais īpašums Rīgā, kā arī 38 kapitāldaļas 1002 eiro kopējā vērtībā SIA "Medasko" un 40 kapitāldaļas 1560 eiro kopējā vērtībā SIA "X-Dental" un vieglais 2018. izlaides gada "Mercedes Benz Gle 350 D 4Matic" automobilis.

Aizvadītajā gadā Sevastjanovam uzkrājumos dažādās bankās bija arī kopumā 479 862 eiro, kā arī "Luminor Bank" Latvijas filiālē - 61 655 Šveices franki (54 469 eiro), "Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiālē" - 8725 sterliņu mārciņas (10 112 eiro), un 171 993 eiro ASV dolāri (152 031 eiro), kā arī uzkrājumi privātajos pensiju fondos.