Tajā skaidrots, ka grupā bijuši četri dalībnieki, no kuriem pret vienu lietvedība izdalīta atsevišķā kriminālprocesā. Attiecīgi grupa vienojusies izspiest naudas līdzekļus no diviem Lietuvā reģistrētiem uzņēmumiem, jo četrotnes rīcībā bijusi informācija, ka abi uzņēmumi nelikumīgi utilizē ar naftas produktiem piesārņotu zemi.

Turpinot savas noziedzīgās darbības, viens notiesātais vīrietis tikās ar Lietuvas uzņēmuma pārstāvi degvielas uzpildes stacijā, bet trīs līdzdalībnieki, no kuriem viens arī bija VP amatpersona, tērpušies policijas formās, veica nelikumīgu Lietuvas uzņēmēja un sava līdzdalībnieka aizturēšanas imitāciju. Pēc tam divi no noziedzniekiem pavēlēja uzņēmējam nostāties pie automašīnas ar paceltām rokām un viņu pārmeklēja, liekot no kabatām izņemt visus priekšmetus. Sekojoši viņa lika vīrietim arī uz lapiņas uzrakstīt papīra lapiņas savu dzīvesvietas adresi un telefona numuru.

Pēc šo darbību veikšanas noziedznieki parādīja uzņēmējam fotogrāfijas, kuras pierāda ar naftas produktiem piesārņotas zemes utilizāciju un no uzņēmēja pieprasīja 50 000 latus (71 143 eiro).

Savukārt nedēļu vēlāk grupējums, uzdodoties par policijas amatpersonām, sazinājās ar otra Lietuvas uzņēmuma pārstāvi un ar īsziņu starpniecību samazināja pieprasīto summu līdz 30 000 latiem (42 686 eiro). Divas nedēļas vēlāk grupējums tikās ar uzņēmēju un saņēma no viņa pusi no pieprasītās naudas, proti, 15 000 latus (21 343 eiro). Šajā brīdī grupējums arī tika aizturēts.

Visi trīs šajā kriminālprocesā notiesātie vīrieši noslēdza vienošanos ar prokuratūru un atzina savu vainu. Attiecīgi viņiem tika piespriesti - divi gadi un seši mēneši, trīs gadi un seši mēneši, kā arī trīs gadi un trīs mēneši nosacīta cietumsoda.