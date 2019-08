Katoļu priesteris Tolstovs: "Pieaug naida runa pret baznīcu un ticīgajiem"

Mācītājs gan atklāja, ka tas, ka baznīcai tiek pievērsta uzmanība no valsts iestāžu puses, ir pat svētīgi, jo ir lietas, kas patiešām ir jāsakārto. Tomēr norādīja, ka būtiski izvērēt, kā tas notiek.

"Tā vietā, lai veidotu dialogu vai konsultētu, notika tādas pārlieku lielas spēka izpausmes izrādīšanas no valsts iestāžu puses un man liekas, ka tas nav īsti pieņemami," norādīja Tolstovs. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Priesteris arī pārrunājis valsts iestāžu darbības baznīcās ar gados vecākiem garīdzniekiem un mācīja teikt, ka pat tajos laikos, kad čekisti ieradās baznīcā, lai arestētu kādu priesteri, viņi nogaidījuši, kamēr beidzas dievkalpojum, tādējādi parādot cieņu pret svēto vietu, pret sakrālo telpu, un nerīkojās tā, kā tas šobrīd.

"Jāsaprot, ka tie laiki ir beigušies, kad garīdzniekus cienīja tikai tāpēc, ka mēs nēsājam baltu apkaklīti. Baznīcai ir jāmeklē kāds cits veids kā uzrunāt mūsdienu sabiedrību. Baznīca ir šķirta no valsts, bet nav šķirta no valsts likumiem, tāpat kā valsts ir šķirta no baznīcas, bet valsts pilsoņi nav šķirti no baznīcas," sacīja priesteris.