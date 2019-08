Treibergs pārdevis "Latvijas Mobilajam telefonam" 400 kvadrātmetru lielu zemesgabalu. Vairāk nekā 40 vietējo publicējuši petīciju, kurā apgalvots, ka sakaru torņa celtniecība dzīvojamo māju pudurī ir sabiedrības līdzdalības tiesību pārkāpums.

Baidās par veselību

Viņi pauž uztraukumu par iespējamo negatīvo ietekmi uz veselību, piesaucot “vairākus no pasaulē veiktajiem pētījumiem, kuros pierādīta elektromagnētiskā starojuma nelabvēlīgā ietekme uz cilvēka veselību”, gan konkrēti tos neatšifrējot.

Tāpat viņi apzinās, ka pēc torņa uzbūvēšanas ievērojami samazināšoties tuvējo nekustamo īpašumu tirgus vērtība, jo “informācijas daudzums par mobilo sakaru kaitīgumu ik gadu tikai pieaug”.

“Uzskatām, ka sakaru torņa būvniecība Upesciemā nav pieļaujama un, ievērojot iedzīvotāju intereses, Garkalnes novada pašvaldības pienākums ir atcelt izsniegto būvatļauju,” pausts petīcijā. Būvatļauja izsniegta bez sabiedriskās apspriešanas, tādējādi liegta iespēja izteikt savus iebildumus. Oponenti uzskata, ka apspriešanu nerīkot palīdzējis novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš. Kopā ar Treibergu viņš ir Latvijas Zemnieku savienības biedrs.

Ja torni neuzcels, zaudēs naudu

Šāda palīdzēšana Treibergam tik tiešām būtu nepieciešama, jo naudu – teju 25 000 eiro – par pārdoto zemi viņš no LMT saņemšot tikai tad, ja torni uzcels. Pretējā gadījumā deputāts neiegūtu pusi no summas. Treibergs sarunā ar Kas Jauns Avīzi kategoriski noliedz, ka būtu iesaistīts pagrīdes darījumos: “Man vienalga par šo skandālu, jo vēl nevienu kapeiku no LMT neesmu saņēmis. Esmu pie skandāliem pieradis...” LMT pats pirms trim gadiem nācis ar piedāvājumu atpirkt zemi, pēc tam to gribējis arī "Tele2", bet nokavējis. “Neko neesmu speciāli sarunājis. Vietējie, izņemot četrus aktīvus protestētājus, pret torņa būvniecību neiebilst. Ja viņiem nepatīk, lai atpērk no manis zemi un būvē, ko vien tik tur grib,” iesaka Treibergs.

Agrāk te dzīvoja pie petrolejas lampas

Viņš esot kaimiņus informējis par iecerēto būvi, bet tagad, piemēram, teologs Agnis Zariņš sakot, ka neko nezina. “Dīvaini kaut kā...” saka Treibergs. “Sabiedriskā apspriešana par sakaru torņa būvēšanu pēc likuma nav jārīko, bet es mīļā miera labad to sarīkošu. Es taču ar savu zemi varu darīt, ko gribu, ja neapdraudu citus. Turklāt šo zemi neesmu pircis, bet gan mantojis.”

Treibergs arī vēlas atgādināt, ka dzīve iet uz priekšu: “Pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā, kad atnācu uz šejieni, te visi dzīvoja bez elektrības, pie petrolejas lampām. Tagad, kad pazūd elektrība, visi lielie protestētāji ir pirmie, kas skrien sūdzēties, ka pēkšņi pazudusi gaisma. Lai viņi sūdzas, kam vien grib – Valsts kontrolei, KNAB, kaut vai Romas pāvestam. Man vienalga...”

Ministrija: viss ir likumīgi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamentā skaidro, ka viss ir likumīgi. Proti, saskaņā ar Būvniecības likumu būvniecības ieceres publisku apspriešanu nodrošina, ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei iecerētais objekts var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu).

“Tā kā šie kritēriji ir diezgan relatīvi, vismaz konkrētajā gadījumā, situācijas izvērtēšana ir tikai un vienīgi pašvaldības kompetencē (vienā pusē ir mežs, arī esošā dzīvojamā apbūve nav tiešā tuvumā). Acīmredzot pašvaldība ir uzskatījusi, ka šajā gadījumā būvniecības ieceres publiska apspriešana nav nepieciešama. Nobloķēt būvniecību var vienīgi Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā – apstrīdot būvatļauju noteiktajā termiņā – viena mēneša laikā,” informē departamentā.

Būvatļauja mobilo sakaru tornim "Dumbrāji" izdota 13. jūnijā, tātad to varēja apstrīdēt līdz 14. jūlijam Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā – vispirms domē, pēc tam administratīvajā tiesā. “Tā kā Garkalnes pašvaldības mājaslapā tiek publicēta informācija par saņemtajiem būvniecības pieteikumiem, ir pamats uzskatīt, ka sabiedrība tikusi savlaicīgi informēta,” uzskata departamentā.

Iedzīvotāji paši gribēja torni

LMT sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Valdis Jalinskis teic: “Lēmums būvēt jaunu mobilo sakaru bāzes staciju Garkalnes novadā pieņemts pēc iedzīvotāju iesniegumiem ar lūgumu uzlabot sakaru kvalitāti. Potenciālo vietu izvēlējāmies tā, lai tā būtu maksimāli piemērota kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai.”

Ir saņemta būvvaldē saskaņota būvatļauja, kas ir pamats būvprojekta izstrādei, pēc tā apstiprināšanas varēs sākt celtniecību. “Pašvaldība izlemj, vai un kā rīkot sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar likumu, operators šajā procesā nepiedalās,” piebilst Jalinskis.