Latvijas Preses izdevēju asociācija vēstulē prezidentam pauž bažas par drukātās preses nākotni Latvijā

"Latvijas Preses izdevēju asociācija (turpmāk - LPIA), kas pārstāv vairāk nekā 90% no visiem preses nozares dalībniekiem, vērš Jūsu uzmanību uz mediju nozares pastāvēšanu ietekmējošiem jautājumiem, kas rada apdraudējumu Latvijas drukāto mediju telpas pastāvēšanai un iedzīvotāju iespējai saņemt daudzpusīgu informāciju sev pieejamā veidā.

2019. gada 16. jūlija LR Ministru kabineta sēdē tika skatīts likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā". Likumprojekts paredz no 2020. gada 1. janvāra uz vienu gadu pagarināt šobrīd piemēroto regulējumu attiecībā uz abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu nodrošināšanu un to radīto zaudējumu kompensēšanu un attiecīgi uz vienu gadu pagarināt universālā pasta pakalpojuma (turpmāk – UP) saistības esošajam UP sniedzējam. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka attiecībā uz regulējumu par preses piegādi no 2020. gada 1. janvāra pastāv juridiskas nenoteiktības riski - nav skaidrs, vai tiks saglabāts esošais preses piegādes sniegšanas un to radīto zaudējumu kompensācijas mehānisms, turpinot preses piegādes pakalpojumu radītos zaudējumus segt no valsts budžeta. Neskatoties uz jautājuma steidzamību, Ministru kabinets lēma jautājuma izskatīšanu atlikt un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar citiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2020. gadam" paketē izskatāmajiem likumprojektiem.

Iepriekš minētais nozīmē, ka ir radīti būtiski draudi drukātās preses pastāvēšanai.

VAS "Latvijas Pasts" izdevumu piegādes cenu nosaka pirms līguma slēgšanas starp izdevējiem un VAS “Latvijas Pasts”. Vadoties no tās, izdevēji nosaka abonēšanas cenu un līdz 2019. gada 20.augustam noslēdz līgumus ar VAS ‘’Latvijas Pasts’’, lai oktobrī varētu uzsākt abonēšanas kampaņu. Radītā nenoteiktības situācija mums nesaprotamu iemeslu dēļ liedz pašreizējam universālā pasta pakalpojuma sniedzējam VAS “Latvijas Pasts” piemērot līdz šim ar MK noteikumiem nr. 292 noteikto drukātās preses piegādes cenu, jo VAS “Latvijas Pasts” nav apstiprinājuma, ka tiks saglabāts esošais preses piegādes radīto zaudējumu kompensācijas mehānisms. Šādā situācijā VAS “Latvijas Pasts” LPIA jau ir piedāvājis pat četrkāršu (!) piegādes cenu kāpumu, kas nenovēršami radīs dramatisku preses abonēšanas cenas kāpumu!

Iespējamā pēkšņā preses piegādes cenu palielināšana pašreizējās iedzīvotāju pirktspējas apstākļos radīs ievērojamu abonēšanas kritumu (prognoze – līdz pat 50%), līdz ar to izdevēju ienākumu samazināšanos jau tā finansiāli trūcīgajos apstākļos, kā arī ievērojamu pasta tīkla un darba vietu skaita (610 darbinieku*) samazināšanos VAS “Latvijas Pasts”. Šāda situācija savukārt rada lielu iespējamību, ka daudzi izdevumi tiks slēgti un izdevniecībās likvidētas darba vietas. Tas galvenokārt (bet ne tikai) attiecas uz reģionālajiem laikrakstiem, kuru lasītājiem vienīgā iespēja lasīt presi ir, to abonējot VAS “Latvijas Pasts”. Krasā cenu kāpuma dēļ, kā arī iespējamās VAS “Latvijas Pasts” nodaļu slēgšanas dēļ mazpilsētu, ciematu un lauku iedzīvotājiem vairs vispār nebūs iespējams saņemt preses izdevumus.

Sakarā ar to, ka izdevējiem jānoslēdz līgumi ar VAS “Latvijas Pasts” līdz 20. augustam, lai varētu uzsākt abonēšanas kampaņu, LPIA valde uzsver radušās situācijas nopietnību un pieprasa steidzami risināt jautājumu par regulējumu attiecībā uz abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu nodrošināšanu un VAS “Latvijas Pasts” radīto zaudējumu kompensēšanu.

Pretējā gadījumā līguma slēgšana par preses piegādi 2020. gadam ar VAS “Latvijas Pasts” nav iespējama."