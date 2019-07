AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins skaidroja, ka aizvadītajā nedēļā laikraksts "Vesti Segodnja", kas interneta vidē atrodams kā "Baltijas balss", publicējusi nepatiesu informāciju par it kā plānotu NATO militārās bāzes izveidi Audriņu lidlaukā.

Galkins norādīja, ka patlaban raksts no konkrētā medija mājaslapas ir izņemts, taču tulkotā formā joprojām atrodams Krievijas propagandas medijā "Sputnik". Rakstā bija uzsvērts, ka jūlijā pirms brīvdienām Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne 1" Audriņu pagastā pārņemšanu valsts īpašumā.

Laikraksts vēstīja, ka nekustamais īpašums Rēzeknes novada pašvaldībai nav nepieciešams un pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu to bez atlīdzības nodot valstij. Izdevums poētiski vēstīja, ka tagad Audriņu pagastā gaidāmi NATO "tērauda putni" - modernajiem iznīcinātājiem lidlauks gan esot pārāk mazs, toties kara helikopteriem tas esot ideāli piemērots.

Galkins apgalvoja, ka informācija nav patiesa. AM pārstāvis skaidroja, ka Rēzeknes lidlauks un tā skrejceļš pilnā apmērā nekad nav bijis AM valdījumā. Četras zemes vienības, uz kurām atrodas skrejceļa daļas, pieder privātpersonām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada rīkojumu, AM sev piederošo lidlauka un skrejceļa daļu bez atlīdzības nodeva Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā. Savukārt 2018.gadā pašvaldība informēja AM, ka iepriekš pārņemtais nekustamais īpašums tai tomēr nav nepieciešams, un lūdza to bez atlīdzības pieņemt atpakaļ AM valdījumā.

Šādu lēmumu valdība apstiprināja šī gada 16.jūlijā. Lai risinātu jautājumu par lidlauka skrejceļa uzturēšanu un apsaimniekošanu, ar pārējiem lidlauka teritorijas nekustamo īpašumu saimniekiem plānots apspriest zemes gabalu nomu Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Aizsardzības ministrija nekad nav interesējusies par šo daļu atsavināšanu, kā arī lidlauka teritorijā netiek plānots veidot NATO bāzi, apgalvoja Galkins. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nu jau atkal AM piederošajai zemes vienībai ir reģistrēts apgrūtinājums - ceļa servitūta teritorija. Tāpat kadastra informācijas sistēmā noteikts, ka šīs zemes vienības galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Galkins atgādināja, ka lidlauka tuvumā jau vairākus gadus darbojas Nacionālo bruņoto spēku tālas darbības trīsdimensiju radars, kas kontrolē gaisa telpu. Lidlauku militārās lidmašīnas un helikopteri neizmanto.

Arī nesen AM izsludinātais iepirkums par ārējo ugunsdzēsības tīklu izbūvi Rēzeknes lidlaukā attiecas tikai uz radaru, apgalvoja Galkins.