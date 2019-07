Rīgas pilsētas pašvaldība ir saņēmusi vairākas iedzīvotāju sūdzības, kas saistītas ar inženierbūvju – gaisa pārvadu, ko izmanto kā gājēju tiltus uzturēšanu.

Sanāksmē ar pārstāvjiem no Rīgas domes Īpašuma departamenta, Rīgas domes Satiksmes departamenta, Rīgas pilsētas būvvaldes, AS “Latvijas dzelzceļš”, AS “Rīgas siltums”, pašvaldības uzņēmuma SIA “Rīgas ūdens”, AS “Latvijas gāze” un AS “Latvenergo” lems par šo inženierbūvju piederību, funkcionālo izmantošanu un turpmāko apsaimniekošanu.

Pēc sanāksmes ap plkst.14.30 mediju pārstāvjiem būs iespēja sanāksmes dalībniekiem uzdot jautājumus. Sanāksme notiks Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 206. kabinetā.