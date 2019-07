Notiek remontdarbi. (Foto: LETA)

Ierobežos satiksmi Brīvības gatvē

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar ceļa seguma atjaunošanas darbiem no 29. jūlija līdz 1. augustam no plkst. 23.30 līdz plkst. 5.20 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Brīvības gatvē vietējās satiksmes joslā, posmā no Mārkalnes ielas līdz Tirzas ielai, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.