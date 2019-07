Kā zināms, vakar "Valsts nekustamie īpašumi" paziņoja, ka lauž līgumu ar būvkompāniju "Rere" par Jaunā Rīgas teātra (JRT) rekonstrukciju. Savu viedokli šodien sociālajā tīklā "Facebook" paudis arī teātra galvenais režisors Alvis Hermanis.

Viņš pauž, ka jau sākotnēji neesot gribējis, ka JRT renovē šī kompānija, taču viņa viedoklis neesot ņems vērā. "Latvijā ir dažas būvfirmas, kuri patiesībā ir klasiski blēžu kantori. Shēma ir vienkārša un sen jau aprakstīta dižā amerikāņu rakstnieka O'Henri stāstos. Viņi čakli sponsorē politiskās partijas, automātiski uzvar valsts pasūtījumu konkursos piesolīdami zemākās cenas. Pēc tam viņi izdomā visādus iemeslus, lai apturētu darbus un šantāžas ceļā pieprasītu papildus finansējumu no valsts. Par šo naudu viņi atkal sponsorē partijas un cikls sākas no jauna. Par to visu maksā nodokļu maksātāji.

Ja jaunais prezidents kaut ko minēja par slotām un izmēšanu, tad šeit nu būs pirmā brīnišķīgā iespēja pavērot, cik nopietni viņš to ir domājis. Jo pretējā gadījumā viņš pats kļūst par šīs shēmas sastāvdaļu," raksta režisors.

Vēstījām arīdzan, ka renovācijas projekta arhitekte Zaiga Gaile uzskata: līguma laušana ir kara pieteikšana lielo būvfirmu mafijai, jo, piemēram, tas pats "Rere" nav uzņēmies ne grama vainas par vairākām nelaimēm - sabrukušo "Maximu", ugunsgrēku Rīgas pilī un citiem.

Kā ziņots, 23.jūlijā VNĪ valde pieņēma lēmumu lauzt līgumu ar JRT ēkas rekonstrukcijas būvnieku "Rere Būve 1". Būvnieka darbībā konstatēti būtiski pārkāpumi. Tostarp darbi veikti neatbilstošā kvalitātē, pirms darbu uzsākšanas nav pienācīgi izpētīta projekta dokumentācija, ir izsniegti nepatiesi apliecinājumi, kā arī nav ievēroti nolīgtie termiņi un darba drošības noteikumi, informēja VNĪ pārstāvji.

