Īsi pēc pusnakts ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ludzas novadu, kur dega vieglā automašīna. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka automašīna deg pilnā sešu kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks likvidēts apmēram pusotras stundas laikā. Ugunsgrēkā cieta divi cilvēki, kuri tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Vakar plkst.8.08 VUGD saņēma izsaukumu uz Toma ielu Rīgā, kur bija redzami melni dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka no ēkas viena loga nāk dūmi un vienā no dzīvokļiem deg sadzīves mantas viena kvadrātmetra platībā. Izmantojot glābšanas masku, ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku. Līdztekus ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja trīs cilvēkus. Plkst.9.39 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst.20.16 tika saņemts izsaukums uz Rēzeknes novada Dricānu pagastu, kur bija izcēlies ugunsgrēks. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties, konstatēts, ka deg divi šķūņi un ar spēcīgo vēju liesmas draud pārmesties uz pāris metrus attālumā esošo neapsaimniekoto ēku. Plkst.23.26 ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās likvidēt šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku, kura kopējā degšanas platība bija 215 kvadrātmetri.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, koks, sausā zāle, šķelda, siena rullis, tvaika nosūcējs, divos gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, ēkas balkona apšuvums, paklājs un gulta, divas vieglās automašīnas.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 41 izsaukumu - 19 uz ugunsgrēku dzēšanu, 15 uz glābšanas darbiem, savukārt septiņi izsaukumi bija maldinoši.