LETA

Zināmi visu Latvijas ievēlēto deputātu amati Eiroparlamentā

Ziņas Jauns.lv / LETA

Trešdien vakarā tika paziņoti EP parlamentu sadarbības delegāciju sastāvi, un līdz ar to zināmas arī visas no Latvijas ievēlēto deputātu funkcijas jaunā sasaukuma pirmajos divarpus gados. Komiteju priekšsēdētaji un priekšsēdētaju vietnieki tiek apstiprināti amatā uz pusi no sasaukuma laika, ziņo Eiropas Parlamenta Preses nodaļa.