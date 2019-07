Viņš uzsvēra, ka nevienlīdzība ir radusies tādas ilgstošas ekonomiskas un politiskas nostājas dēļ, kas ir vērsta uz brīvu kapitāla attīstību. Viņš minēja, ka Eiropas Savienībā deviņdesmitajos gados un pēc sociālisma sabrukuma šāda nostāja pastāvēja, tomēr starplaikā radās apziņa, ka ir jābūt līdzsvarotākiem. Tādēļ šis ideoloģiskais virziens ir vairāk jāmaina uz sociālu tirgus saimniecību, sprieda prezidents. Viens no risinājumiem, viņaprāt, ir nodokļu politika. Levits uzskata, ka pēdējā nodokļu reforma nevienlīdzību mazinājusi ļoti minimāli. Viņš pauda, ka tādēļ droši vien vajadzētu vēlreiz padomāt par šo jautājumu.

Prezidents arī akcentēja, ka Latvijā ir nepieciešami efektīvāki likumdošanas risināji un konkrētāki pasākumi, lai mazinātu ēnu ekonomiku, kas uz Eiropas kopējā fonā mūsu valstī ir viena no augstākajām. Tāpat viņš uzsvēra, ka viens no pirmajiem viņa aktualizētajiem jautājumiem būs partiju finansēšana. Levits norādīja, ka viens no demokrātijas trūkumiem ir partiju atkarība no ziedojumiem, savukārt risinājums tam ir partijām paredzētā valsts budžeta finansējuma palielināšana. Prezidents vēlētos, lai valsts nodrošinātais finansējums partijām Latvijā būtu līdzvērtīgs tam, kāds tas ir Igaunijā un Lietuvā. Vienlaikus Levits arī minēja, ka ar Igaunijas prezidenti Kersti Kaljulaidu pārrunājis akcīzes nodokļa jautājumu alkoholam. Abi esot bijuši vienisprātis, ka tas jārisina finanšu ministriem, panākot vienošanos. Pēc viņa paustā, pastāv arī nostāja, ka šim jautājumam ir jāpieslēdz Lietuva.

Valsts prezidents arī atklāja, ka svētdien pirmo reizi apmeklējis Jūrmalas rezidenci, liekot noprast, ka iekārtošanās uz dzīvi tur prezidentūras laikā vēl ir tikai priekšā.