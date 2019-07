Slēgs satiksmi pār dzelzceļa pārbrauktuvi Atlantijas ielā; ierobežos kustību Krasta, Valdemāra un Čaka ielu posmos

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas slēgtajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Tikmēr saistībā ar remontdarbiem no 15. jūlija līdz 16. augustam no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Krišjāņa Valdemāra ielā, posmā no Oskara Kalpaka bulvāra līdz Zirņu ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas attiecīgajos ielu posmos) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Veicot darbus, var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Savukārt saistībā ar remontdarbiem no 15. jūlija līdz 31. jūlijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Krasta ielā, posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas attiecīgajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Veicot darbus, var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Tāpat saistībā ar kanalizācijas tīklu atjaunošanas darbiem no 16. jūlija līdz 21. jūlijam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Aleksandra Čaka ielā, posmā un virzienā no Pērnavas ielas līdz Ērgļu ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.