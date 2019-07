Ceturtdien, 11.jūlijā, no plkst.8 līdz 13.jūlija plkst.8 tiks slēgta satiksme Lucavsalas ielā. 11.jūlijā arī no plkst.20 līdz 24 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Zaķusalas krastmalā, posmā no Salu tilta līdz Televīzijas tornim, Lucavsalas ielas abās pusēs, Laivu ielas abās pusēs, kā arī Mūkusalas ielas rotācijas aplī.

Aizliegums būs spēkā arī Merķeļa ielā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Inženieru ielai, Pulkveža Brieža ielā - 60 m garā posmā no trolejbusu galapunkta virzienā uz Hanzas ielu -, kā arī Ganību dambī, posmā no ēkas Nr.3 līdz Pētersalas ielai. Šādi ierobežojumi ieviesti saistībā ar papildu norīkoto sabiedrisko transportu.

Savukārt 12.jūlijā no plkst.7 līdz 24 būs aizliegts apstāties un stāvēt Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai, brauktuves paplašinājumā pie ēkas Nr.8 un sadalošajā joslā no Akmeņu ielas līdz dzelzceļa tiltam.

Arī degvielas uzpildes stacijā "Neste" Mūkusalas rotācijas aplī tiks aizliegts stāvēt automašīnām. Turpretim pie veikala "Senukai" pircējiem transportlīdzekļus būs atļauts turēt vienu stundu.

Dimanta brīdināja, ka automašīnas, kas būs atstātas vietās, kur tas ir aizliegts, piespiedu kārtā ar auto evakuatora palīdzību tiks pārvietotas uz tuvāko iespējamo stāvēšanai atļauto vietu.

Zaķusalas krastmalā, posmā no Salu tilta līdz Televīzijas tornim, 12.jūlijā no plkst.8 līdz 24 satiksme tiks slēgta pilnībā. Piektdienas vakarā no plkst.22 līdz 24 satiksme tiks slēgta arī Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai.

Ierobežojumi neattieksies uz operatīvo transportu, transportlīdzekļiem ar pasākuma organizētāja atļaujām, kā arī iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri atrodas ielu slēgtajos posmos.

Piektdien,12.jūlijā, no plkst.8 līdz 24 tiks aizliegta arī kuģošanas līdzekļu tauvošanās un enkurošanās Mazajā Daugavā, un no plkst.15 līdz 24 tiks slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Mazajā Daugavā.