Ždanoka un Igaunijas krievvalodīgo tiesību aizstāve Jana Toma ievēlētas par EP Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vietniecēm. (Foto: LETA)

Tatjana Ždanoka Briselē tikusi pie visai ietekmīga amata

Politika Jauns.lv / LETA

Eiropas Parlamenta (EP) deputāte no Latvijas Tatjana Ždanoka no Latvijas Krievu savienības un pazīstamā Igaunijas krievvalodīgo tiesību aizstāve Jana Toma no Centra partijas trešdien ievēlētas par EP Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vietniecēm.