ZZS vadību uzņemas Zaļās partijas līderis Tavars. Zaļzemniekus gaida lielas pārmaiņas

Tavars sarunā ar Jauns.lv norādīja, ka pēdējā laikā ZZS pieļāvusi vairākus kļūdas – par neizdevušos atzina nodokļu reformu, atkāpšanos no nacionālo interešu aizstāvības un to, ka „vienā laivā” paturējuši cilvēkus, kuri airē pretējā virzienā un vēl pie tam tajā lej ūdeni. Tavars teica:

„Nenoliegšu, ka ZZS ir jāizdara vairākas lietas, jāizdara secinājumi no vēsturiskā kļūdām, jo īpaši priekšvēlēšanu laikā kolēģi nebija ieklausījušies vērtīgos padomos.

Mans priekšlikums būs runāt par apvienības paplašināšanās virzienā, jo šobrīd apvienībā ir tikai divi biedri – LZP un LZS. kā arī sadarbības līgumi ar partiju „Latvijai un Ventspilij”, Liepājas partiju, Daugavpils novadu un Līvānu kolēģiem.

Viens no galvenajiem uzdevumiem būs strādāt pie ZZS jaunās programmas, pie Latvijas nacionālo interešu aizstāvības programmas. Jāpiesaista personības, kas savā būtībā stāv un krīt par Latvijas interesēm. Te nerunāju tikai par Latvijas dabu, klimatu un vides aizsardzību, par zemkopību un lauksaimniecību, bet kopumā par Latvijas interesēm, par personībām, kuras nav gatavas liekties citu tautu priekšā, bet stāv par Latvijas interesēm gan ārpolitikā un iekšpolitikā, gan ekonomikā, ir par Latvijas labklājības celšanu. Mums nekādā gadījumā nav jāiet populistu pēdās. Mūsu virziens – saimnieks savā zemē!”

- Kādas ir bijušas, kā jūs teicāt, ZZS vēsturiskās kļūdas?

- Nav noslēpums, ka ar vienu no esošiem spilgtiem politiķiem neredzu sadarbību mūsu apvienības līmenī. Ja mēs esam vienā laivā, tad laivā nevar būt viens cilvēks, kurš airē tā, kā pats grib, uz kuru pusi grib un vēl lej ūdeni laivā. Visiem jāskatās vienā virzienā! ZZS pēc savas būtības ir nacionāli konservatīvs spēks, kas iestājas par nacionālām vērtībām, nevis putrojas un jaucas dažādās ideoloģijās gan savā uzvedībā, gan retorikā, gan pats trakākais - arī savā darbā. Mums priekšā partijas iekšienē stāv skarbāki lēmumi.

Viena no lielākajām ZZS kļūdām bija tā, ka brīžiem domājam nevis kā saimnieki savā zemē, bet valdības vadīšanas laikā domājām, kā glābt partiju „Vienotība”. Kad premjers ekonomikas ministram deva uzdevumu likvidēt pareizi OIK, faktiski sanāca darba grupas, kā saglābt OIK, Tas bija brīdis, kad bija jāpieņem skarbāki lēmumi un šādi cilvēki bija jāpatriec no valdības. Tas netika izdarīts it kā valdības stabilitātes vārdā. Tas pats arī ar reformām izglītībā. Arī mūsu pašu vadītajā Finanšu ministrijā nodokļu reforma sākotnējā redakcijā ļoti būtiski atšķīrās no fināla redakcijas. Tas, protams, nav pamatarguments, bet zināma taisnības procents mūsu apvienības oponentiem ir, ka nodokļu reformas rezultāta daudziem darba devējiem un ņēmējiem dzīve nav palikusi labāka. Ir daudzas lietas, kur jāatzīst pašiem savas kļūdas. Un, ja cilvēki nespēj atzīt savas kļūdas, tad mums ar šādiem cilvēkiem nav pa ceļam.

- Vai cilvēks, kurš ZZS laivā airē pretējā virzienā, ir Aivars Lembergs?

- Runa ir par daudzām personībām, bet par Lembergu neko sliktu nevaru pateikt. Šeit nav runa tikai un vienīgi par Lemberga kungu, bet tas ir daudz plašāks jautājums.

Saistītās ziņas Zaļo un zemnieku savienību turpmāk vadīs Edgars Tavars Latvijas Zaļo partiju turpinās vadīt Edgars Tavars Tavars: “vardarbīga” pašvaldību apvienošana nav pieļaujama