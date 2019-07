Attiecīgās izmaiņas stātos spēkā šogad 1.augustā.

Atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vairākums iepriekš neatbalstīja priekšlikumu par akcīzes likmes samazināšanu arī alum.

Gandrīz pusei no Igaunijas iedzīvotājiem, kas Latvijā iegādājušies alkoholu, šī rīcība bija viens no iemesliem vai arī galvenais iemesls mūsu valsts apmeklējumam, liecina pēc Latvijas alkohola nozares organizāciju pasūtījuma pētījumu centra SKDS veiktā aptauja, ko komisijā prezentēja tā vadītājs Arnis Kaktiņš. Alkohola pircējs no Igaunijas vidēji vienā apmeklējuma reizē iztērējis Latvijā 136 eiro, liecina aptaujas dati.

Saeimas Preses dienestā paziņoja, ka grozījumi ir nepieciešami, jo izmaiņas Igaunijas alkohola tirgū negatīvi ietekmēs Latvijas komersantu uzņēmējdarbību un alkoholisko dzērienu apriti, īpaši Igaunijas pierobežā. Finanšu ministrija (FM) prognozē, ka šāda situācija negatīvi ietekmēs valsts budžetu 92 miljonu eiro apmērā, un, lai saglabātu konkurētspēju un iekšējo tirgu, likmi stiprajam alkoholam nepieciešams samazināt vismaz par 15%. Tādējādi negatīvo fiskālo ietekmi plānots samazināt līdz 32 miljoniem eiro.

Kā komisijas sēdē iepriekš skaidroja FM valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins, līdzekļu samazinājums veidojas no vairākām pozīcijām - no ienākumiem no akcīzes alkoholam, no pievienotās vērtības nodokļa, no akcīzes degvielai un ieņēmumiem par citām papildus iegādātām precēm, ne tikai alkoholu. Piemēram, ir saņemta informāciju par būvmateriālu tirdzniecības pieaugumu pierobežā.

Par akcīzes likmes regulējumu pēc 29.februāra vēl varētu lemt, ņemot vērā arī vienošanos par valsts budžeta likumprojektiem, norādījis komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars (AP). Viņš iepriekš arī pauda, ka tas būs atkarīgs no Latvijas un Igaunijas sarunām, kuras ir nepieciešamas, lai "nebūtu šāda veida situācijas, kad divas valstis iesaistās sāncensībā par akcīzes nodokli".

Politiķis iepriekš pauda, ka ilgtermiņā akcīzes likme stiprajam alkoholam ir ceļama.

Saskaņā ar likumprojekta redakciju saglabāsies spēkā norma, ka no 2020.gada 1.marta gaidāms akcīzes palielinājums stiprajam alkoholam. Šāds regulējums saglabāts, atbalstot deputāta Jāņa Dombravas (VL-TB/LNNK) iesniegto priekšlikumu.

Kā ziņots, visās trīs Baltijas valstīs alkoholam vajadzētu piemērot vienādu akcīzes nodokli, uzskata Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).