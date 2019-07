Atsevišķās vietās lietus būs ļoti stiprs, kopā ar krusu un vēja brāzmām. Lokāli iespējama intensīva krusa ar lieliem graudiem, tāpat var veidoties nelieli virpuļviesuļi - galvenokārt virs ūdens.

Pārsvarā pūtīs lēns vējš. Saulainos brīžos gaiss iesils līdz +14..+19 grādiem.

Rīgā brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss, kas daļā pilsētas var atnest krusu un applūdināt ielas. Vējš pārsvarā būs lēns, gaisa temperatūra nepārsniegs +18 grādus.

Laikapstākļus nosaka ciklons, tā centrs no rietumiem virzās pār Latviju, tādēļ dominē lēni vēji no dažādiem virzieniem, to ietekmē negaisa mākoņi būs mazkustīgi un atsevišķās vietās var izraisīt plūdus. Atmosfēras spiediens 748-750 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.