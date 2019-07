42 Foto Latvijas armija ar izklaidēm un demonstrējumiem krastmalā svin savus 100 +38

Būt par karavīru ir augstākais patriotisma apliecinājums, sestdien uzrunājot iedzīvotājus Latvijas armijas simtgades svinībās, sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Viņš pauda prieku par Latvijas armijas simtgades jubileju, norādot, ka šie svētki ir ne tikai armijas jubileja, bet arī svētki par varoņu uzvaras kaujām, par Latvijas neatkarību.

"Mēs varam droši pateikties karavīriem un virsniekiem, ka mums ir sava valsts - Latvija. Nedaudz vairāk nekā pirms 100 gadiem mums bija proklamēta valsts, savs Ministru kabinets, un ar to bija par maz mūsu zemes drošībai. Visai tautai bija jādodas cīņā, lai nosargātu brīvību un neatkarīgu zemi. Zem sarkanbaltsarkanajiem karogiem cīņā piedalījās skolēni, studenti, karavīri un militāri neapmācīti vīri un sievas, kas bija gatavi ziedot savas dzīvības par Latviju," teica Vējonis.

Viņš piebilda, ka šodien Latvijas armija ir spēcīga un apbruņota. Tāpat viņš uzsvēra, ka būt par karavīru ir augstākais patriotisma apliecinājums. "Es pasakos viņiem par viņu kalpošanu Latvijai un tās tautai," uzsvēra Vējonis.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) teica, ka ikkatrs karavīrs ir nācis no Latvijas ģimenes, "viņš ir viens no mums". "Mēs nešķirojam cilvēkus ne pēc etniskās, ne nacionālās piederības, jo viņi visi aizstāv mūsu valsti. Mēs lepojamies ar viņiem. Mēs esam viena no stiprākajām Eiropas un Transatlantiskajām armijām, tāpēc, ja kāds svešs pārkāps mūsu robežu, mēs cirtīsim ar saviem zobeniem bez žēlastības," atzīmēja Pabriks, piebilstot, ka Latvija ir nosargāta valsts un nav no kā baidīties.

Savukārt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš pauda pateicību visiem, kas strādā armijā, plāno nākt armijā un atbalsta to. Tāpat viņš Latvijas armijai jubilejā novēlēja spēku, apņēmību un sabiedrotos draugus, kas atbalstīs.

Pasākums svētku pasākums 11.novembra krastmalā ir plaši apmeklēts. Nāk gan ģimenes ar maziem bērniem, gan vecāka gada gājuma cilvēki. Lielu interesi sanākušie izrāda par armijas tehniku, stāvot garās rindās, lai tajā iekāptu. Cilvēki arī nekautrējas aprunāties ar armijas pārstāvjiem, tostarp Latvijas sabiedroto karavīriem.

Šodien līdz pat plkst.21, Rīgā, 11.novembra krastmalā, notiks Latvijas armijas simtgades svinības, tai skaitā gaidāms lielkoncerts "Latvijas armijai - 100", NBS paraugdemonstrējumi un Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstāde.